Julio Iglesias Jr. se sincera sobre su noviazgo con la modelo Ariadna Romero

Julio Iglesias Jr. es un hombre apasionado que se entrega por completo en sus relaciones y no teme enamorarse. El año pasado, meses después de su separación de la brasileña Vivi Di Domenico, el cantante español fue flechado nuevamente por Cupido y esta vez fue la guapa modelo cubana Ariadna Romero quien se ganó su corazón. El también empresario se ha dejado ver muy enamorado, y en una reciente aparición pública ha contado a nuestra revista hermana ¡HOLA! España los detalles de su noviazgo, incluido un curioso detalle sobre sus inicios.

©GrosbyGroup



Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero disfrutaron de una cena en Madrid.

A propósito del lanzamiento de Suaji, una nueva marca de sneakers en la que él ha sido uno de los creadores, Julio José habló del momento que vive actualmente. “Siempre me he encontrado igual... Soy una persona alegre y mi estado de ánimo ha sido siempre el mismo, vivir la vida al máximo y disfrutar el día a día”, confesó.

Al hablar específicamente sobre el estado de su corazón en estos momentos, el segundo hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler admitió estar muy enamorado y se dijo contento de contar con el apoyo de su novia en su nuevo proyecto. “Está feliz de estar aquí en el evento de Suaji y apoyarme y estar conmigo”, comentó.

©@juliojrofficial



La pareja ha derrochado miel en redes sociales.

Sincero, Julio habló de cómo inició su historia de amor con la modelo, quien actualmente tiene 37 años. “Conocí a Ari a Estados Unidos, la conocí en Miami, concretamente... En un restaurante, ella estaba trabajando ahí y la conocimos y empezamos a hablar y nos cayó muy bien y nos hicimos amigos. Y ahí es como prácticamente empezó todo. Llevamos 10 meses”, relató. Al ahondar en las circunstancias en las que conoció a Ariadna, el cantante reveló que aquel primer encuentro con ella tuvo lugar en una fecha muy importante para su entorno familiar. “Sí, yo conocía a Ari en mayo. El 8 de mayo, el cumpleaños de Enrique”, contó, refiriéndose a su hermano menor.

¿Hay planes de boda e hijos?

Ariadna es madre de un niño de 6 años llamado Leonardo, fruto de su pasada relación con Pierpaolo Pretelli, y a quien julio guarda un gran cariño. “Tengo una relación muy bonita con el niño, y la verdad es que estoy muy contento”, reconoció.

©@juliojrofficial



Julio no descarta formar una familia con Ariadna en el futuro.

Las cosas marchan viento en popa en el actual noviazgo de Julio, tanto que él no se cierra a la posibilidad de celebrar una boda en algún momento, aunque por ahora no se siente presionado por ese tema. “Tenemos una relación bastante formal, ahora yo creo que el tiempo lo dirá todo ¿no? Yo tengo una relación muy bonita con ella, me parece una chica fantástica y estoy muy contento”, confesó. También habló sobre sus planes en el futuro y confesó si le gustaría convertirse en un hombre de familia. “Sí, es algo que siempre he querido, me encantaría formar una familia”, comentó y habló de tener “4 o 5 hijos”.

Julio reveló además que Ariadna ya ha convivido con su familia y que tanto su madre como su papá la conocen desde hace tiempo. “No hemos tenido tantas reuniones familiares. Estas navidades las pasamos en Estados Unidos, fueron en Miami, que mi madre y mis hermanas vinieron a Miami, la verdad es que lo pasamos muy bien. Mi madre sí la conoce y mi padre también. Mi padre la conoció en su cumpleaños (de él), en septiembre”, detalló. El cantante aseguró que sus seres queridos se han alegrado por verlo tan feliz en esta relación.

