Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud: ‘Han dicho que tengo Alzheimer’

Julio Iglesias lleva ya algunos años alejado de los escenarios, lo cual ha dado pie a todo tipo de rumores y especulaciones sobre su salud. De hecho, en 2019, antes de la pandemia, ofreció sus últimas presentaciones, y hace cinco años salió a la venta su disco México & amigos, el cual representó su primer álbum de duetos en toda su carrera. Desde entonces, el ídolo se ha mantenido alejado de los reflectores llevando una vida apacible al lado de su esposa, Miranda Rijnsburger, y sus cinco hijos. Recientemente, el intérprete de temas como Me olvidé de vivir usó sus redes sociales para desmentir los reportes que indican que estaría pasando por momentos difíciles.

©@julioiglesiasofficial



El cantante lleva una vida apacible con su esposa, Miranda Rijnsburger, y sus hijos

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 78 años compartió uno de sus más famosos memes, el del legendario “¡y lo sabes!” para referirse a los rumores que hay en torno a su estado físico. “No suelo responder a esas informaciones ‘MALIGNAS e INCIERTAS’ que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas”, se lee al inicio de su mensaje.

Sobre su posible regreso a los escenarios y los estudios de grabación, Iglesias dejó claro que no puede esperar más. “La vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre”, añadió. “Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo ‘Y tu lo sabes’ y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja”, agregó.

Para terminar, el padre de Enrique Iglesias comentó: “Y USTEDES LO SABEN. Mientras tanto LES INVITO A BAILAR UN BOLERO”. La presentadora Chábeli Iglesias, hija mayor de Julio Iglesias con Isabel Preysler, reaccionó a la publicación de su padre con una serie de emojis en forma de corazón.