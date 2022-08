Mientras se confirma el romance de Piqué con nueva novia, Shakira se refugia en el amor de sus hijos

El paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido a Shakira desde hace años, compartió las imágenes de ‘Shaki’ y sus hijos en el parque y aseguró que, tomar esas fotografías, no fue nada fácil, pues sentía el dolor de la cantante. Comentó que respetuosamente se acercó a ella y ella le pidió que por favor nada de preguntas delante de los chicos. “Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí disparar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, expresó el fotógrafo en su perfil.

Las imágenes de Shakira con los niños fueron tomadas después de que surgieran las fotos y videos de Piqué con Clara Chía, muy cariñosos, durante un concierto, el pasado fin de semana en el Summerfest Cerdanya.