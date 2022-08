Victoria Beckham presume su amistad con Nadia Ferreira, la futura esposa de Marc Anthony

Victoria Beckham suele ser reservada en lo que se refiere a su selecto círculo de amistades. Recientemente, la esposa de David Beckham sumó una nueva amiga a su entorno, y nos referimos a Nadia Ferreira, la futura esposa de Marc Anthony. Ambas coincidieron en abril pasado, durante la boda de Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria, con la actriz y socialité Nicola Anne Peltz. La modelo paraguaya acudió al enlace como la cita de Marc Anthony, y al parecer, entre Nadia y Victoria surgió una inesperada amistad que quizá podría dar pie a una entrañable relación, pues recordemos que Nadia está en los preparativos de su boda con Marc y Victoria tiene una colección de vestidos especiales para novias.

Marc Anthony y Nadia Ferreira

La buena relación entre ambas quedó al descubierto cuando la diseñadora compartió en sus redes sociales un post en el que alabó a la modelo, quien lució una de sus recientes creaciones; se trata de un vestido midi one shoulder en color negro, de 890 dólares. “My perfect VB muse @nadiatferreira (Mi perfecta musa VB) Looking incredible in #VBBody (Te ves increíble)”, escribió Victoria Beckham junto al post, en el que también envió sus saludos a Marc Anthony. “Kisses @marcanthony) (Besos)”. Al halago de su nueva amiga, Nadia respondió: “You’re literally the best (Literalmente eres la mejor)”.

Sin ir muy lejos y como prueba de esta creciente amistad entre ambas, la esposa de David Bcekham tuvo un bonito detalle hacia la pareja de Marc Anthony al enviarle un regalo con lo último de su colección: un par de gafas de sol, un hermoso vestido y un set de cosméticos. “Gracias Victoria Beckham por el regalo. Mis nuevos juguetes, estoy obsesionada”, escribió la modelo paraguaya.