¿Qué es la ‘crisis de lactancia’ por la que está pasando Paula Echevarría?

La lactancia materna, como aseguran los médicos y expertos, debe ser a demanda. Para ello, debemos conocer los patrones de descanso y ritmos de sueño de cada bebé. No todos son iguales. Y, por eso, algunos recién nacidos pueden llegar a necesitar hasta 12 tomas en tan solo un día. Es lo que se denomina crisis de lactancia y es lo que le está ocurriendo a Paula Echevarría con su bebé, Miguel. Te contamos en qué consiste, cómo hacerle frente y por qué no debes preocuparte. Es, como puede ser esa dificultad del bebé en el primer agarre del pecho, un problema que puede aparecer o no y que tiene solución.

¿Qué es una crisis de lactancia?

En las primeras semanas de vida del bebé las tomas seguramente serán muy frecuentes y largas en el tiempo. Según el bebé se vaya acomodando, la duración se acorta y el número de ellas también. Podemos decir que las tomas se van haciendo, poco a poco, más efectivas. El bebé aprende a mamar mejor y va cogiendo fuerza, con lo que la succión para vaciar el pecho es mucho más rápida.

Sin embargo, en este proceso que debería ir regularizándose y haciéndose más constante, pueden existir picos de desequilibrio que no responden a ese ritmo fijo preestablecido por nuestro bebé. Comenzamos a observar cómo nuestro hijo llora y no quiere hacer otra cosa que estar enganchado al pecho (puedes llegar a realizar hasta 12 tomas en un día), aunque la madre lo note completamente vacío. Esto es lo que se conoce como crisis de lactancia. ¿Debería preocuparme? La respuesta es no.

Como nos explican Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, autores del libro Dos pediatras en casa (Zenith), “esto que te ocurre no quiere decir que el niño se haya quedado sin leche en la toma anterior o que no se llene lo suficiente; lo que quiere decir es que la producción debe aumentar y, para ello, el niño mama más de lo habitual hasta que ese momento llegue”. Es decir, existe un desajuste temporal entre la leche que estás produciendo y la que el bebé quiere tomar. Y puede ocurrirte hasta en tres ocasiones. Si las conoces, seguramente, lo lleves mucho mejor.

©@pau_eche

Tipos de crisis de lactancia

Existen, principalmente, tres tipos de crisis de lactancia. Algunos bebés sufren alguna de ellas, todas o ninguna. Es una de las causas por las que las madres desesperan y dejan de dar el pecho, pero con un poco de paciencia, todo mejora y, como nos aseguran los dos pediatras, “se vuelve a la normalidad”: