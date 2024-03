Así puedes conseguir el cabello setentero y con volumen de Miley Cyrus

Las noticias corrieron rápido cuando se anunció el nuevo sencillo de Miley Cyrus con Pharrell Williams bajo el nombre de “Doctor (Work it out)”. Lo que llamó la atención del video, que se lanzó al mismo tiempo que la canción, fue ver a Cyrus luciendo un hairstyle setentero con mucho volumen. Esta no es la primera vez que vemos esta nueva faceta en la cantante pues, durante la ceremonia de los Premios Grammy 2024, pudimos obtener una pista del nuevo estilo y hairstyle de Miley Cyrus. Con atuendos brillantes y transparentes, y un cabello voluminoso, Cyrus apuesta por una estética diferente llena de atuendos que deseamos recrear pronto. Lo que más nos gusta del nuevo look es la manera en la que aprovecha su larga cabellera para dar un toque revolucionario a su apariencia.

Así puedes lograr el nuevo hairstyle de Miley Cyrus

Para comenzar a estilizar este tipo de peinados con mucho volumen, es importante que partas de un cabello limpio y desenredado para conseguir el acabado perfecto. Te recomendamos tomar en cuenta que este tipo de cabelleras tomarán más tiempo que un alaciado y ondulado normal por lo que es buena idea considerar ese tiempo extra antes de salir de casa y así, poder dedicarte a la perfección a lograr el peinado soñado.

Para poder garantizar el volumen adecuado, tendrás que dividir tu cabellera en diferentes partes. El número de divisiones dependerá del largo de tu cabello. A partir de aquí, podrás apoyarte de diferentes herramientas para conseguir el look final. Puedes optar por usar un cepillo de calor redondo que te permita dar esa textura al cabello, lo importante será levantar los mechones lo más alto que puedas para poder dar mayor altura. Si prefieres un método más tradicional, puedes apoyarte en los clásicos tubos que tu mamá o abuela usaban en su juventud.

Otro de los pasos importantes para conseguir este peinado es la fijación. Para evitar que se caiga el cabello a lo largo de la noche, es importante no escatimar con el spray al final del peinado. También puedes apoyarte de un peine de cerdas anchas para darle la forma final que desees.

Cabello voluminoso: una tendencia que emerge

Miley Cyrus no es la primera que elige este estilo de cabello para un evento importante, pues también hemos podido ver el crecimiento de esta tendencia en las diferentes pasarelas alrededor del mundo. Este hairstyle no solo deslumbra maximalismo y creatividad, sino que se convierte en el toque único que necesita cualquier look para destacar. El apogeo del cabello voluminoso nos demuestra que las tendencias maximalistas están por posicionarse entre las más populares. La llegada de la tendencia mob-wife y ahora, el incremento en los looks voluminosos, son solo un síntoma de que el minimalismo puede estar por desaparecer para la temporada. Llevarlo suelto no es la única manera de portar este estilo pues también puedes implementarlo con una coleta alta o un gran chongo. Lo importante es mantener el dramatismo sin importar el estilo que escojas.





