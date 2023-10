La romántica boda de Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus, con su prometida, Firerose

Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, vivió una “perfecta celebración de amor” este martes. El cantante de country y su prometida, a intérprete australiana, Firerose, se dieron en “sí, acepto” en una romántica boda un año después de anunciar su compromiso. Aunque estuvieron acompañados de sus seres queridos más cercanos, la pareja publicó en sus redes sociales sólo un par de fotos centrando la atención al broche de oro en su relación.

“El 10/10/23 siempre será el hermoso y alegre día en que nuestras dos almas se unieron como una sola en santo matrimonio”, escribieron en una publicación compartida en la que pudimos ver el look nupcial de ambos. “Fue la celebración de amor más perfecta y etérea que jamás hubiéramos imaginado”, agregan los recién casados.

Firerose lució un hermoso vestido blanco de Lauras Boutique & Bridal, con escote en V y detalles de encaje que se extendían en las mangas hasta las muñecas y la cauda. Un largo velo de tul salía con gracias desde su cabello, el cual llevó suelto estilizado con ondas ligeras y raya en medio. El maquillaje estuvo cargado en los ojos, resaltando las facciones de la novia.

En contraste, la novia llevó un ramo de flores con tonos otoñales como rojo, negro y anaranjado que hacían juego con el botonier del novio, quien eligió un tradicional traje negro con camisa blanca para su enlace. En su look, destaca su conocida y abundante cabellera que llevó en trenzas despeinadas, así como su barba larga.

“Para los dos, escuchar al predicador decir: ‘Billy Ray y Firerose Cyrus… ahora los declaro marido y mujer’, fue el momento sagrado en el que comenzó nuestro nuevo para siempre. ¡Larga vida al amor! ❤️♾️”, concluyen los recién casados.

La polémica por la diferencia de edades

Billy Ray Cyrus y Firerose se comprometieron tan sólo seis meses después de que él concluyera su divorcio con Tish, la madre de sus cinco hijos y con quien estuvo casado por 29 años. Sin embargo, pocos aprobaron la relación de la nueva pareja, incluida Miley Cyrus; y es que Firerose tiene su misma edad, incluso la novia reveló hace unos meses que conoció a Billy Ray durante las grabaciones de Hannah Montana, el show que lanzaría a su ahora hijastra a la fama.

“Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental de mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble”, expresó Firerose en una charla para Live with Kelly and Ryan en 2021.

La distancia con Miley Cyrus

A raíz de varios problemas familiares, los hijos de Billy Ray Cyrus y Tish han tomado bandos entre mamá y papá. Por ello es que en agosto pasado, durante la boda de Tish con Dominic Purcell, sus hijos Miley, Brandi y Trace fueron los únicos presentes; mientras que Noah y Braison optaron por estar lejos.

Aunque no se aprecian fotos de los invitados o la fiesta, podría ser que éstos dos últimos hayan asistido a la boda. Detalles que los fans de los recién casados esperan poder ver en futuras publicaciones de la pareja.

