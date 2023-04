¿Te estás enamorando? ¿Estás feliz? ¿Enojado? ¿Melancólico? ¿Heart broken? ¿Sientes la rebeldía correr por tus venas? No worries! Tenemos una recomendación de canción para cada uno de tus estados de ánimo. El repertorio, en esta ocasión, será patrocinado por la mismísima estrella musical Miley Cyrus. Para gran parte de los millenials ella podría representar la figura de una amiga lejana. Que, aunque prácticamente nunca la vemos para platicar, hemos vivido junto a ella nuestros primeros amores, corazones rotos, la etapa de pubertad y rebeldía, nuestros tropiezos, pero también nuestros logros.

A lo largo de sus más de 22 años de carrera, la cantante con más de 200 millones de seguidores en Instagram ha intepretado grandes temas, que resuenan a la perfección con cada situación que se pueda presentar en nuestras vidas. ¿Cuál es tu favorita?

Miley Cyrus: una canción para cada estado de ánimo

“Hight” (Ft. Mark Ronson)

Escuchala cuando sientas: Nostalgia

Letra clave: “And I don’t miss you but I think of you and don’t know why”

Con un country feel y una poderosísima voz, Cyrus explora extrañar a alguien que no deberías y no poder sacarlo de tu mente. Escúchala cuando todavía sientas una sensación de calidez y buenos recuerdos al pensar en una amistad o relación pasada, y quieras entender mejor la situación.

“Hate me”

Escuchala cuando sientas: Enojo

Letra clave: “I hope that it’s enough to make you cry / Maybe that day you won’t hate me”

Después de una experiencia casi fatal durante un vuelo al Festival de Glastonbury, y una discusión reciente sobre no quererse unir al 27 Club (una lista que consiste en músicos populares, artistas, actores y otras celebridades que fallecieron a los 27 años, como Janis Joplin, Kurt Cobain y Amy Winehouse), Miley habla sobre cómo seguramente los medios de comunicación “arrojarían una luz positiva” sobre ella si muriera, después de tantos años de negatividad. Si te sientes enojado por la situación que estás atravesando actualmente en tu vida, esta canción aborda y entiende ese sentimiento de impotencia y rabia.

Bad Karma (ft. Joan Jett)

Escuchala cuando sientas: Ganas de hacer travesuras

Letra clave: “You may think I’m ghosting, but the truth is I’m a liar”

Filtrada tiempo antes de su estreno, este desafiante tema retrata a Cyrus y a la leyenda del rock Joan Jett crooning sobre ser infiel sin preocuparse por las consecuencias. “De eso pienso más tarde”, afirma la intérprete originaria de Franklin, Tennessee. Así que, no te preocupes, Miley’s got your back la próxima vez que tu ex se cuele en tus DMs.

WTF Do I Know

Escuchala cuando sientas: Ganas de pasar página; moving on

Letra clave: “Thought it’d be you until I die / But then I let it go”

Es una versión más wild de 7 Things, el tema que todas las millenials dedicamos en algún momento. Es un guiño al pop temprano, con matices punk, rebeldes, pero, simultáneamente, optimistas, que aparentemente se sumerge directamente en el divorcio de la estrella pop con Liam Hemsworth, al igual que en su imágen en los medios. Escúchala cuando estés preparado para pasar página y quieras establecer tus propias reglas, sabiendo lo que quieres y mereces.

Heart of Glass

Escuchala cuando sientas: Romance

Letra clave: “In between what I find is pleasing and I’m feeling fine / Love is so confusing, there’s no peace of mind.”

Un cover del tema original de la banda estadounidense Blondie (1979); la versión de Cyrus (estrenada en 2020) obtuvo una lluvia de elogios, y fue una introducción exitosa a su nuevo sonido, con infusión de rock. Es importante destacar que esta versión está aprobada por Debbie Harry- vocalista principal de Blondie.

Party in the USA

Escuchala cuando sientas: Alegría

Letra clave: “They’re playin‘ my song, the butterflies fly away. I’m noddin’ my head like, yeah. Movin‘ my hips like, yeah”

Un clásico de clásicos. Su beat alegre te hará bailar en automático. Esta canción te invita a soñar, a ir por aquello que tanto anhelas. Si por el contrario, necesitas un mood booster, esta canción también es la indicada.

You’ll Always Find Your Way Back Home

Escuchala cuando sientas: Que estás un poco perdido

Letra clave: “You can say “goodbye, ” and you can say “hello”, but you’ll always find your way back home

Oldie but goodie. De la era de Hannah Montana llega este tema country pop (que aunque no lo creas lo escribió Taylor Swift). Líricamente, la canción se centra en mantenerse con los pies en la tierra y volver a nuestras raíces. Describe cómo uno puede cambiar su estilo de vida, su forma de vestir y todo sobre ellos. Sin embargo, cuando las luces se apagan, uno siempre puede encontrar el camino de regreso a casa.

