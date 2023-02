Olivia Benson, la amada gatita de la cantautora que pone voz a lo que sentimos, y nos acompaña en nuestros breakups desde hace más de diecisiete años, es la tercera mascota más rica del mundo, según un informe publicado recientemente por All About Cats. Titulado The Ultimate Pet Rich List, el reporte, asegura que el fold escocés tiene un patrimonio neto de 97 millones de dólares, mientras que el net worth de su ultrafamosa dueña es de 450 millones. Un imperio que ha construido la originaria de West Reading, Pensilvania, principalmente, a través de sus discos y world tours.

De acuerdo al listado mencionado anteriormente, el pastor alemán Gunther VI, que recientemente estrenó su serie en Netflix, es la mascota con mayor riqueza. El origen de su tremenda fortuna (un patrimonio neto de 500 millones de dólares, que es administrado por la organización italiana Gunther Corporation), proviene, supuestamente, de una herencia que recibió de parte de la condesa alemana Karlotta Liebenstein, cuyo can fue el bisabuelo perruno de Gunther. La segunda en la lista es Nala, la gatita influencer de 4.4 millones de seguidores, propiedad de Shannon Ellis y Varisi ‘Pookie’ Methachittiphan, con un valor estimado de 100 millones. En el cuarto puesto se encuentran Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke, los perros de Oprah Winfrey, y en el quinto y sexto puesto, Choupette y Pontiac, mascotas de los inolvidables Karl Lagerfeld y Betty White.

Olivia Benson- nombrada en honor al personaje de la serie Law & Order interpretado por Mariska Gargitay (la estrella popacostumbra bautizar a sus mascotas con el nombre de sus personajes ficticios preferidos)- llegó a la vida de Taylor en 2014. Desde entonces, junto con sus hermanos, Meredith Grey (también una fold escocesa) y Benjamin Button (de raza ragdoll), se han vuelto inseparables.

Queen T, a quien siguen (solamente) más de 243 millones de personas en Instagram, la describen como “una gatita muy emocional”. Su raza, fold escocés, que es originaria de Reino Unido, se caracteriza por tener una personalidad dulce, leal y curiosa. Suele llevarse a la perfección con todos los miembros de la familia, incluyendo a los niños y mascotas, según expertos veterinarios. A continuación, descubre más de Olivia, una de las responsables de la sonrisa de la autora del hitazo ‘Anti hero’.