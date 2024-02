GRAMMY 2024: lista de los ganadores latinos

La 66ª edición anual de los premios GRAMMY ya está aquí. La Academia de la Grabación, que se lleva a cabo en el estadio Crypto.com de Los Ángeles, reconoce los logros destacados en la industria discográfica de música con varias categorías y géneros. Hubo varios latinos nominados a los premios; por ello, te presentamos la lista de quiénes se llevarán a casa un codiciado GRAMMY a continuación (actualización).

Peso Pluma: Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido Tejano)

La superestrella mexicana Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, gana su primer GRAMMY al Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano) con su álbum Génesis. Otros artistas nominados en la categoría fueron, Ana Bárbara / Bordado a Mano, Lila Downs / La Sánchez, Flor de Toloache /Motherflower, Lupita Infante / Amor Como en las Películas de Antes.

Karol G: Mejor Álbum de Música Urbana

Karol G ganó su primer Grammy en la 66a edición de los galardones. La cantante fue la única mujer latina nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana en los Grammys 2024, por su álbum Mañana Será Bonito.

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta: Tropical Latin Album

El ícono panameño Rubén Blades se lleva a casa el premio al Álbum Tropical Latino por Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico). Otros artistas nominados en la categoría fueron Luis Figueroa /Voy a Ti, Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia / Niche Sinfónico, Omara Portuondo /VIDA, Tony Succar, Mimy Succar /MIMY & TONY, and Carlos Vives / Escalona Nunca Se Había Grabado Así.

Gaby Moreno: Best Latin Pop Album

La cantante guatemalteca Gaby Moreno se lleva a casa el Mejor Álbum de Pop Latino por X Mí (Vol. 1) y se impuso sobre Pablo Alborán/ La Cuarta Hoja, AleMor / Beautiful Humans, Vol. 1, Paula Arenas / Ciegas, Pedro Capó / La Neta y MalumaX / Don Juan.

Juanes y Natalia Lafourcade empates por Best Latin Rock or Alternative Album

El colombiano Juanes / Vida Cotidiana y la cantante y compositora mexicana Natalia Lafourcade / De Todas Las Flores empatan como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. También estuvieron nominados al premio Cabra / MARTÍNEZ, Diamante Eléctrico / Leche De Tigre y Fito Páez - EADDA9223.

Miguel Zenón & Luis Perdomo - Best Latin Jazz Album

El saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y el pianista y compositor venezolano Luis Perdomo se llevan los premios al Mejor Álbum de Jazz Latino por El Arte Del Bolero Vol. 2. Otros nominados incluyeron a Eliane Elias / Quietude Ivan Lins With The Tblisi, Symphony Orchestra / My Heart Speaks, Bobby Sanabria Multiverse Big Band / Vox Humana,and Luciana Souza & Trio Corrente / Cometa.

Best Large Jazz Ensemble Album The Count Basie Orchestra, dirigida por Scotty Barnhart, gana el premio al mejor álbum conjunto por Basie Swings The Blues. También estaban nominados Ritmo by ADDA Simfònica, Josep Vicent, Emilio Solla / ADDA Simfònica, Darcy James Argue’s Secret Society / Dynamic Maximum Tension, The Count Basie Orchestra Directed By Scotty Barnhart / Basie Swings The Blues, Vince Mendoza & Metropole Orkest / Olympians Mingus Big Band / The Charles Mingus Centennial Sessions

123 Andrés - Best Children’s Music Album El dúo colombiano de esposa y marido 123 Andrés gana el premio al Mejor Álbum de Música Infantil. Otros artistas nominados fueron Andrew & Polly / Ahhhhh!, Pierce Freelon & Nnenna Freelon / Ancestars, DJ Willy Wow! / Hip Hope For Kids!, Uncle Jumbo / Taste The Sky, We Grow Together / Preschool Songs.

