El ‘clean look’ de Christina Aguilera que nos recuerda que menos es más

La ceremonia de los Grammys reconoce y honra lo mejor de la música dentro de la industria pero también nos permite ver grandes looks de parte de las celebridades y reafirmar así, las tendencias que tanto amamos. Una de ellas es el clean look, que tuvo su apogeo el año pasado y creímos que este año ya no tendría presencia. Sin embargo, la noche de ayer, Christina Aguilera nos sorprendió dándole un giro a esta tendencia para recordarnos por qué es una de nuestras favoritas.

El clean look que llevó Christina Aguilera para los Grammys

La cantante, quien está de regreso mejor que nunca y con un cuerpo de envidia, fue la encargada de entregar el premio por “Mejor Álbum de Música Urbana” la noche de ayer durante la ceremonia de premiación. Su atuendo minimalista, limpio y etéreo consistió en un vestido de manga larga color azul claro, de la marca Standing Ground. Este atuendo plisado y con un terminado hasta el piso, resaltó a la perfección al ser complementado por unas arracadas color plata y anillos del mismo color.

Lo que más llamó la atención fue el impecable hairstyle y maquillaje que la cantante llevó. Su cabello rubio y platinado lució en un wet look estilo sirena hacia atrás que permitía resaltar el vestido mientras creaba volumen en la parte superior del cabello. Para su maquillaje, Christina Aguilera lo mantuvo simple al llevar tonos color durazno y rosa combinados con un contorno dramático. Las cejas y los labios se convirtieron en el complemento minimalista y adecuado para cerrar ese look limpio que tanto nos encanta.

Un look no estaría completo sin el manicure adecuado y por eso, la cantante eligió unas uñas almendradas y brillantes en el mismo tono del vestido. Esta elección de tonos monocromáticos también es característico del clean girl look donde los tonos y la selección de color suelen ir dentro de la misma gama.

Christina Aguilera entregó el Grammy a Karol G

La noche de ayer, Christina Aguilera y Maluma fueron los encargados de presentar y entregar el premio a “Mejor Álbum de Música Urbana”. La ganadora de esta categoría fue Karol G quien recibió el premio con un vestido minimalista en color gris que combinó con un hairstyle en color rosa.

El atuendo limpio de Christina Aguilera resaltó a la perfección al ir acompañada del cantante urbano, Maluma, al entregar el premio. El look totalmente negro y acampanado del cantante masculino provocaron que el look etéreo de Aguilera resaltara y acaparara miradas.

