¿Taylor Swift realmente ignoró a Céline Dion en los GRAMMY?

Vaya noche la que se vivió en la 66a. entrega de los GRAMMY en la Crypto.com Arena en Los Ángeles. Hacia el final de la noche, Céline Dion hizo su primera aparición pública en mucho tiempo, en medio de su batalla contra una extraña enfermedad que la ha alejado de los escenarios. La intérprete de origen canadiense fue la designada para entregar el premio más importante de la noche; Álbum del Año. La gran ganadora de la noche fue Taylor Swift, quien emocionada pasó a recoger su premio. Sin embargo, parece que a los espectadores de los GRAMMY no les agradó el trato de ‘Tay Tay’ hacia Céline Dion, pues aseguran que la ignoró por completo al recoger el premio y en su discurso de agradecimiento; contrario a lo que hizo Miley Cyrus cuando recibió uno de los premios de la noche de manos de Mariah Carey.

Céline Dion llegó al escenario de los premios acompañada de su hijo René-Charles Angelil

Céline Dion apareció ante los reflectores, tiempo después de que se hablara de sus complicaciones de salud por el síndrome de persona rígida. La cantante canadiense subió al escenario para entregar el premio más importante de la entrega; justo como ella lo recibió hace 27 años de manos de grandes estrellas como Diana Ross y Sting. Los espectadores de los GRAMMY quedaron atónitos por la conducta de Swift, pues aseguran que esta subió al escenario y le quitó el premio de las manos a Céline para después proceder a dar su discurso, en el que por cierto tampoco la mencionó.

Céline Dion dijo sentirse realmente feliz de poder estar ahí esa noche

La actitud de Taylor hacia Céline Dion fue muy criticada en las redes sociales. Incluso había algunos que señalaban que era como una falta de respeto; primero porque la canadiense es toda una leyenda dentro de la industria musical y segundo, porque hizo una gran esfuerzo para reaparecer en los escenarios dada su condición, la cual la obligó a retirarse de los escenarios en diciembre de 2022.

El discurso de Taylor

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento de mi vida”, dijo Swift sosteniendo el gramófono por el Álbum del Año. “Pero me siento así de feliz cuando termino una canción o cuando descifro el código de un puente, que me encanta, o cuando me graban haciendo un video musical o cuando estoy ensayando con mis bailarines o mi banda o preparándome para ir a Tokio a dar un espectáculo”.

“Para mí, el premio es el trabajo“, agregó la cantante de Cruel Summer. ”Todo lo que quiero hacer es seguir siendo capaz de hacer esto. Lo amo tanto. Me hace tan feliz. Me sorprende muchísimo que algunas personas que votaron por este premio también estén felices. Todo lo que quiero hacer es seguir haciendo esto. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de hacer lo que tanto amo. Alucinante. ¡Muchas gracias!”, concluyó la cantante.

Nada de roces entre ambas...

Pese a las críticas que se llevó Swift por su trato hacia la intérprete de My heart will go on, parece que entre ellas no hubo ningún tipo de roce o malentendido, pues hay varias fotos de ambas en el backstage, abrazadas como las grandes amigas y colegas, dejando de lado las versiones de que Taylor fue irrespetuosa. El hecho de no haberla mencionado en su discurso podría deberse a los nervios que tenía, pues este premio era su cuarta vez ganando la categoría de Álbum del Año, haciendo historia y superando a grandes leyendas de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, quienes en el pasado ostentaban el récord cada uno de haber ganado tres veces en dicha categoría.

Céline Dion y Taylor Swift en el backstage

