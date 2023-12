Hermana de Céline Dion sobre la salud de la cantante: ‘Perdió el control de sus músculos’

Un año atrás, Céline Dion anunciaba que debía cancelar la mayoría de sus presentaciones debido a problemas de salud. La situación se tornaba seria luego de que le fuera diagnosticado el síndrome de persona rígida, el cual le ocasiona espasmos musculares, lo que le hace complicado moverse en su propio hogar y, aún más, sobre el escenario. La preocupación cada vez es más grande entre sus fans, y con las recientes declaraciones de Claudette, hermana de Céline, el panorama es aún más difícil de asimilar.

Claudette explicó que, a pesar del esfuerzo de la cantante, la enfermedad sigue su curso y ha perdido el control de sus músculos. “Lo que me duele es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro”, explica en entrevista a 7 Jours. Y continúa: “Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo”.

A pesar de todo, la intérprete de My Heart Will Go On tiene la esperanza de volver a presentarse en un escenario frente a sus fans. “Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé”.

El panorama no parece muy alentador, pue aunque se detectó el síndrome, hay pocas investigaciones sobre él dado a que afecta a pocas personas a nivel mundial. Días atrás, Claudette expresó a Journal de Montréal lo complicado de la situación: “No podemos encontrar ningún medicamento que funcione”. Y aseguró que su hermana Linda se había mudado con Céline para no dejarla sola en casa y ayudarla en las tareas que más lo requieran.

©@celinedion



Céline Dion con sus hijos

Sin embargo, la gente sigue al pendiente de Céline, enviando la mejor de las energías y buenos deseos para que pueda mejorar. “Si supieras el número de mensajes que recibe la fundación para saber sobre Céline. La gente nos dice que la aman y están rezando por ella. Recibe muchos mensajes, regalos y crucifijos benditos”, explicó Claudette sobre el cariño del público que no se olvida de la cantante.

El anuncio de Céline Dion

El 8 de diciembre del año pasado, la canadiense compartió a través de un video en sus redes sociales la noticia de su enfermedad así como la decisión que ella y su equipo habían tomado respecto a los shows de su Courage Tour. “Céline Dion anuncia el aplazamiento de los espectáculos de primavera 2023 a 2024 y la cancelación de 8 espectáculos programados para el verano 2023”, se podía leer en el post en Instagram en donde la propia cantante explica lo que sucede.

“He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y no es fácil para mí tratar con ellos”, dijo. “Me entristece decirles que no estaré lista para empezar mi gira por Europaen febrero”, continuó. Desde entonces, sus fans la han llenado de mensajes positivos asegurándole que la esperarán hasta que se encuentre mejor.

