Taylor Swift hace historia en los GRAMMY y revela la fecha del lanzamiento de su nuevo disco

Taylor Swift fue sin duda la gran protagonista de la noche. La cantante ganó por cuarta ocasión el premio de Álbum del Año en su trayectoria, con lo cual ha hecho historia, dejando atrás a leyendas de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Gracias a su disco Midnights, la intérprete de 34 años se coronó como la gran triunfadora de la 66a. entrega de la noche. Midnights se suma a la colección de los discos con los que la cantante ha triunfado en la ternia de Álbum del Año. Los otros tres discos son: Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2021).

Taylor Swift recibió el premio de ‘Álbum del Año’ de manos de Céline Dion

La cantante recibió el premio de manos de la mismísima Céline Dion, quien reapareció públicamente por primera vez después de mucho tiempo, luego de su diagnóstico médico. Además de conquistar ese logro, la cantante acaparó los reflectores —y los likes en las redes sociales— luego de hacer tremendo anunció que dejó sin aliento a sus ‘Swifties’. Luego de ganar su primer GRAMMY de la noche, el de Best Pop Vocal Album por Midnights, la cantante dio a conocer una emocionante noticia en su discurso de agradecimiento: el lanzamiento de su 11° disco de estudio: The Tortured Poets Department. Además de esto, la cantante reveló que el material saldrá a la luz el 19 de abril... así que la cuenta regresiva ha comenzando.

La cantante no solo dio a conocer el nombre de su nuevo material y la fecha de lanzamiento, sino que también les dio un obsequio a sus fans al revelar en su perfil de Instagram la portada de su disco. Antes de finalizar su discurso, mismo en el que dio a conocer que dicho GRAMMY era el número 13 de su carrera, Taylor dijo que tan pronto se fuera la backstage, compartiría la carátula del material. Y así fue... La cantante publicó un par de instantáneas cptadas por la fotógrafa captada por Beth Garrabrant. En la primera, en blanco y negro, se deja ver recostada con un conjunto negro en el que deja ver su silueta. “All’s far in love and poetry (Todo se vale en el amor y la poesía)... Nuevo álbum THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19”, se lee en la descripción de la imagen. En la segunda fotografía, se aprecian algunos de los apuntes de la propia intérprete.

Las imágenes referentes a su próximo material han acumulado, al cierre de esta edición, más de dos millones 600 mil ‘me gusta’ y es probable que rebasen esta cifra, pues Taylor tiene una de las fanbase más sólidas del mundo. Si bien no conquistó las seis categorías por las que estaba nominada; la cantante pasó a los anales de la historia dentro del mundo de la música al ganar por cuarta ocasión la terna de Álbum del Año.

Además de hacer historia en la 66a. entrega de los GRAMMY, Taylor Swift disfrutó de las actuaciones de las grandes estrellas sobre el escenario en la Crypto.com Arena. Las cámaras se posaron sobre ella tan pronto arrancó el primer número musical de la noche, Fast Car conLuke Combs y Tracy Champan. La cantante se puso de pie para cantar a todo pulmón dicho tema. También se dejó ver como una fan más de Miley Cyrus al corear la canción Flowers. De hecho, Miley arrasó en la categoría de Best Pop Solo Performance, misma en la que Taylor estuvo nominada.

La intérprete disfrutó de la interpretación de Vampire de Olivia Rodrigo, además de aplaudir el triunfo de Billie Eilish y Finneas O’Connell al llevarse el galardón de Canción del Año por What Was I Made For? (de Barbie), mismo premio por el que estuvo nominada por el tema Anti-Hero.

