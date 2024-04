El ‘look’ de Taylor Swift y Travis Kelce para Coachella

El festival con más estilo en toda la industria musical ha llegado. Coachella no sólo es el escenario perfecto para que los artistas más icónicos del momento presenten su música con más de 80,000 asistentes, sino que también se ha convertido en la pasarela perfecta para los atuendos más icónicos tanto de asistentes como de celebridades que deciden pasar un rato disfrutando de la experiencia musical.

Cada año en el desierto de California, muchas de las personalidades más emblemáticas se dan cita en este festival para pasar un tiempo de relajación entre su apretada agenda. Tal es el caso de Taylor Swift que fue vista disfrutando del festival junto a Travis Kelce este fin de semana. La pareja compartió momentos increíbles juntos mientras aprovechaban el descanso que la cantante se está dando después de una larga gira en el “Eras Tour”.

El atuendo de Taylor Swift para Coachella: lleno de básicos y nostalgia

El look ideal para asistir a Coachella es aquel que te permita sentirte libre y cómodo debido a todas las exigencias físicas que representa el festival. Hay quienes prefieren optar por un look cargado de estilo y sacrificar la comodidad mientras que otras prefieren elegir un atuendo básico, cómodo y perfecto para pasar la noche disfrutando de la música.

Este fue el caso específico de Taylor Swift quien sorprendió al ser vista en Coachella de la mano de Travis Kelce después de meses de una apretada agenda para ambos. La cantante e intérprete de “Lavender” llevó un outfit lleno de nostalgia que nos recordó a nuestra era de 2012. Dicho atuendo consistió en un top básico color negro con unos shorts del mismo color. Para cubrirse del frío, la cantante eligió una chaqueta de piel en colores nergo y blanco. Los zapatos fueron pensados para la comida pues Swift optó por unos tenis color negro con unos calcetines en el mismo tono.

El bolso cómodo y suficientemente ancho para guardar todas las pertenencias no puede faltar en los looks de festivales pues es una pieza clave para garantizar comodidad y seguridad durante todo el evento. La cantante eligió una crossbody de material vegano de Stella McCartney para acompañarla en la ocasión. El toque final del look fue una gorra estilo beisbolista en color verde.

Así fue el look de Travis Kelce

Una pareja tan icónica no podía pasar desapercibida con sus looks pues Travis Kelce no se quedó atrás y también sorprendió con un look fácil de recrear y perfecto para un evento de muchas horas. El deportista llevó una playera básica en color blanco que complementó con una camisa de cuadros desabrochada. Para los pantalones, Kelce decidió experimentar con las texturas y estampados llevando unos pantalones en tonos azules y rayas. Su calzado se mantuvo sencillo al llevar unos tenis de Converse. Para dar mayor personalidad al look, Travis Kelce eligió un paliacate en color verde que amarró en su cuello junto a un collar largo, una gorra en color blanco y unos lentes de sol también de la firma de Stella McCartney.

Con estos outfits, la pareja fue vista disfrutando de la banda Bleachers, donde Jack Antonoff, amigo de la cantante, es miembro. Después de pasar un rato apoyando a la banda, la pareja se movió de escenario para disfrutar del repertorio de Ice Spice donde ambos fueron interceptados por diversos fanáticos.