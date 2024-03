Sin duda este ha sido el año para la actriz mexicana Eiza González, quien no sólo se ha encargado de deleitarnos con un estilo sofisticado y muy chic, si no que también su carrera va en ascenso, ya que en abril estrenará la película “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” de Guy Ritchie, donde la mexicana interpreta a la única mujer en un grupo de agentes en una misión secreta durante la Segunda Guerra Mundial, la cual está basada en hechos reales.

El look de Eiza González para el desfile de Loewe en París

Y haciendo un guiño a la estética retro de su personaje, la modelo y actriz llegó a la presentación otoño invierno de la marca Loewe durante la Semana de la Moda en París en un look tipo aviador que resaltó con su reciente corte de cabello, un short bob que estilizó con un wet look inspirado en la década de los 40s, con partido hacia un lado y el fleco ondulado.

El fascinante look de Eiza González estaba compuesto por un pantalón de piel de tiro alto y corte amplio, una estructurada camisa blanca y una chamarra tipo aviador del mismo material que el pantalón con solapas de pana color beige. La mexicana lo complementó con unos femeninos y originales tacones negros en los que el tacón es una rosa roja, un bolso de piel negro y los labios en rojo cereza.

La colección de Loewe para Otoño Invierno 2024

La creatividad del diseñador irlandés Jonathan Anderson no deja de sorprendernos, y para esta ocasión, el antiguo Chateau de Vincennes en París fue el venue donde el diseñador colocó 18 pinturas del artista estadounidense Albert York, conocido por sus obras florales, el cual fue el fondo ideal para una colección con siluetas estampadas con flores y hojas, bolsos que parecen obras de arte, abrigos oversized y con líneas estructuradas, chalecos tejidos, pantalones holgados y vestidos con mucho volumen a la cadera al puro estilo victoriano. Loewe se convirtió en un etéreo jardín donde los colores rosa, verde y azul fueron los protagonistas, temática que nos recuerda el dress code de la MET Gala para este año: The Garden of Time.

Por otro lado, el front row del diseñador Jonathan Anderson nunca se queda atrás con las celebridades más cool del momento, por lo que al lado de Eiza González, también estuvieron personalidades como Emily Ratajkowski en un look de pantalones capri de piel con sandalias y unos glamurosos lentes de carey con líneas doradas. Así como Pharrell enfundado en un cowboy look -una de las tendencias que va en ascenso esta temporada-, Emilia Clarke en un abrigo camello oversized,Shawn Mendes en un total look verde militar y Meg Ryan en un blazer a cuadros.