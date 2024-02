Un fleco majestuoso y labios rojos: así fue el ‘beauty look’ de Cazzu en París

Si hay algo que distingue el estilo de Cazzu es su pasión por romper las reglas y superar todas nuestras expectativas cuando de moda y belleza se trata. La cantante ha logrado consolidarse como una de las personalidades más icónicas del momento y sus beauty looks no se quedan atrás. Ayer por la tarde, Cazzu fue vista de la mano de su pareja, Christian Nodal, llegando al desfile de Balmain en París. El estilo de la pareja, el maquillaje y el hairstyle de la rapera, sorprendieron al mundo entero. Además de que ambos fueron las únicas personalidades latinas invitadas al desfile de la emblemática firma.

Así fue el beauty look de Cazzu para el desfile de Balmain

“Ulalá Balmain”, fue lo que escribió la intérprete de “Nena Trampa” en sus redes sociales junto a una serie de fotografías donde se le podía ver muy enamorada y con un maquillaje impecable. La cantante ha logrado sacarle provecho a su estilo tan particular y, hacer de sus looks, los más icónicos. Con una esencia sensual, femenina y majestuosa, Cazzu deslumbró por las calles de París.

La cantante nos ha mostrado en diversas ocasiones todo lo que puedes hacer con un fleco voluminoso y largo para dar estructura y personalidad a tu peinado. En esta ocasión, la rapera decidió llevar su cabellera negra amarrada en un chongo alto, dejando sueltos mechones laterales que dieron un volumen único a su fleco. Para contrarrestar su cabello negro, la artista eligió una de nuestras tendencias atemporales favoritas: los labios rojos. El vibrante tono del labial hacía el contraste perfecto con el color de su cabello y, además, creó el match ideal con su atuendo. A pesar de que Cazzu es más conocida por integrar tonos de labiales nude, en esta ocasión nos demostró que el rojo siempre será un buen aliado.

Para su look, Cazzu decidió irse por un atuendo que integrara todos los elementos que caracterizan su esencia femenina y masculina al mismo tiempo. Su vestido largo y transparente con patrones de rosas rojas se combinó con un abrigo de piel color negro y unas gafas estilo motocicliasta en color amarillo. Por otro lado, Christian Nodal no se quedó atrás y buscó un matching look con su pareja y mamá de su hija Inti. El cantante mexicano vistió un atuendo completamente negro, que resaltó con un saco color rojo vibrante.

Sobre el desfile de Balmain en la Semana de la Moda en París

Olivier Rousteing, Director Creativo de la marca, nos presentó una colección impregnada de nostalgia y recuerdos de su infancia en Bordeaux. Cada pieza y cada look nos trasladaron a los recuerdos únicos del diseñador. La colección nos mostró una combinación entre looks perfectos para un día de lluvia así como atuendos ideales para una tarde de sol. Esta combinación y exploración con los diferentes climas, lo llevaron a incluir piezas como gabardinas largas, corsets con incrustaciones 3D, joyería voluminosa y estampados frutales. Bordeaux es conocida por sus viñedos donde se cultivan exquisitas uvas que, sin duda, inspiraron más de un atuendo de la nueva colección de Balmain para este otoño invierno.

©LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT





