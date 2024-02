“Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta super bien”, contaba recientemente el cantante en entrevista con la emisora radial LOS40, mostrando lo orgulloso que está de su bebé. “Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten”, compartía el intérprete.