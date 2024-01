Nodal revela las tácticas que usó para conquistar a Cazzu: ‘Traté de jugarle al Romeo lo más que pude’

Actualmente, son una de las parejas consentidas del medio y con su hija Inti, forman una hermosa familia, pero conquistar el corazón de Cazzu no fue nada sencillo para Christian Nodal, quien recurrió a toda clase de detalles para ganarse el corazón de la argentina e incluso pidió ayuda a Romeo Santos. En una reciente entrevista con el sitio Urbanda, el intérprete de Ya no somos ni seremos reveló que la rapera no cedió al primer intento. “Yo traté de jugarle al Romeo lo más que pude. Las argentinas son muy difíciles, me querían dejar en la friendzone, pero dije ‘Tengo que darlo todo’, era mi crush’, compartió.

Nodal y Cazzu están juntos desde 2022

Para poder tener un primer acercamiento con Cazzu, el cantante de regional mexicano le dijo ‘que tenía una canción para ella’. La rapera aceptó y le respondió que grabaría sin problema, a lo que él le comentó: ‘Yo voy a ir a Argentina para que me lleves a conocer’. Pero este plan no resultó porque Cazzu estaba en la preparación de su disco. Pero tiempo después, ella visitó México y lo buscó: “Me dijo que estaba por aquí, que quería pasar al show. Le platiqué el contexto del palenque, estaba súper emocionado y también muy nervioso”, contó sobre esa primera vez que se vieron en persona, en el palenque de mayo de 2022 en Metepec, México. ‘Cuando le abrí la puerta del carro, se bajó y estaba muy guapa, y dije: ‘Tiene que ser para mí’‘, recordó Christian.

El cantante recuerda que le llamó la atención que Cazzu se sabía todas sus canciones. “Aparte las coreaba fuerte, hasta me empecé a poner nervioso. Tenía invitados esa noche y empezaron a pasar, y hasta la fecha no explicamos cómo pasó pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar porque era invitada. Cantamos una canción que se llama Si te falta alguien”, siendo esta la primera vez que se dejaban ver juntos sobre el escenario. Como todo un colegial enamorado, Nodal tomó la mano de Cazzu, asegurando que “estaba temblando, por los mismos nervios no me la soltaba, y me di cuenta que es una persona bastante centrada, bastante real‘”.

Concierto privado de Los ByBys

Tras esa velada en el palenque, Cazzu le propuso ir a un concierto de una de sus bandas favoritas, Los Bybys, esto para conocerse más. Pero por ese entonces, Nodal aún lidiba con las consecuencias de su ruptura con Belinda y la polémica a su alrededor persistía. “En esa etapa mi imagen estaba muy jodi** y quería cuidarla” comentó Nodal. Pero no significa que Cazzu se haya quedado sin ver a su banda favorita. “Como no podía ir al concierto, le traje a Los Bybys al hotel, ahí tuvimos ahí un concierto privado para nosotros”. Durante esa cita inolvidable, Christian Nodal le cantó una canción de Espinoza Paz, “porque era la única que me sabía, y ahí fue el primer besito, la pasamos súper bien, pasamos la noche juntos’.

Cazzu y Nodal en la ceremonia de ‘La Persona del Año’ de los Latin GRAMMY de 2023

Renta un avión para su equipo y la ayuda de Romeo Santos

Al día siguiente, Cazzu tenía que viajar, pero Nodal hizo algo sorprendente para poder pasar más tiempo juntos: “Renté un avión para poder viajar su equipo y mi equipo juntos, y la fui a dejar a Nueva York”.

Ahí no terminaron los detalles, pues Nodal le pidió ayuda al mismísimo ‘Rey de la Bachata’ para que le diera un empujoncito más a la relación. “En ese entonces tenía la grabación con Romeo Santos y lo estaba posponiendo porque tenía que conquistarla a ella; me acuerdo que ya con Romeo le dije: ‘Por favor, dile que es mi Julieta’, pobre Romeo, lo tenía ahí”, comentó Nodal entre risas. Tras grabar y recibir la ayuda del bachatero, Christian regresó a su casa y puso manos a la obra para crear un tema inspirado en lo que estaba viviendo con la argentina. “Le hice esta canción de Cazzualidades, que refleja mucho nuestra relación. A veces uno se la pasa planeando la vida y cuando llega alguien o algo, te rompe con todo, es lo más precioso que te puede pasar”.

