Inti, la hija de Christian Nodal, es la más tierna compañera de Cazzu en el estudio

Inti apenas tiene unos meses de nacida y ya es toda una mini celebridad en las redes sociales. La adorable hija de Christian Nodal y Cazzu, quien acaba de cumplir siete meses de nacida, ha conquistado a los seguidores de sus famosos padres con su ternura. La cantante argentina ha compartido en sus redes sociales nuevas fotos con su pequeña, quien se ha convertido en su compañera inseparable en sus nuevos proyectos musicales.

©@cazzu



Inti acompañó a su mamá al estudio de música.

La llamada ‘Jefa del Trap’ usó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de sus días compaginando la maternidad con su carrera. “Que me saquen todo menos vos”, escribió la cantante de 30 años al publicar un carrete de fotos junto a su retoño.

En las imágenes se veía a Cazzu con toda su atención volcada en su nena, mientras se encontraban rodeadas de instrumentos en lo que parecía ser un estudio de música. Si bien no detalló dónde se encontraba exactamente, sí precisó en su post que estaba “creando”, y además etiquetó al productor Nico Cotton en una foto en la que se le veía sentado frente a la computadora. Seguramente la intérprete está trabajando en un nuevo proyecto musical.

©@cazzu



La argentina está trabajando en un nuevo proyecto musical.

Los fans de la cantante se mostraron emocionados por las novedades que la cantante podría anunciar respecto a su carrera, pero lo que más los cautivó fueron las imágenes de la pequeña Inti. La bebé lució encantadora con un mono negro con capucha y orejitas, el cual llevó encima de una camiseta blanca y unas calzas grises. Su guapa mamá, por su parte, usó una camiseta negra de estilo oversize con estampado, así como una falda larga color marrón de tejido satinado.

©@cazzu



Inti ha cautivado a todos con su ternura.

Cazzu tenía miedo antes de convertirse en mamá

En agosto del año pasado, un mes antes del nacimiento de Inti, la cantante argentina concedió una entrevista a Rolling Stone en la que habló sobre su inminente debut en la maternidad, y admitió sentir algo de miedo. “¿Cómo me preparo para la maternidad? Trato de tranquilizarme, tengo mucho miedo”, confesaba.

©@cazzu



Cazzu ha demostrado ser una mamá cariñosa y dedicada.

En aquella ocasión, la también llamada ‘Nena Trampa’ habló de lo importante que es para ella mantener el equilibrio entre su vida personal y su carrera, algo que al parecer estar logrando muy bien “Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”, comentaba.

“Y ¿qué me preocupa? Me preocupan muchas cosas, soy una persona preocupada (risas), pero sobre todo ser una buena mamá. Que mi bebé sepa que su mamá no era la ‘Jefa del Trap’ porque estaba re loca, sino porque tenía un montón de cosas para decir y para aportarle a las mujeres, a la música, al mundo y así seguir haciendo. Se vienen proyectos bastante bonitos e importantes, un poco diferentes de la música y creo que también va a estar bueno, van a ser grandes aportes”, contaba.