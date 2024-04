Inti, la bebé de Nodal y Cazzu, conoce el mar por primera vez

Por estos días, Christian Nodal y Cazzu viven los días más felices al lado de su hija, la pequeña Inti. Fascinado por su etapa como padre primerizo, el intérprete de Ya no somos ni seremos compartió unas lindas imágenes de su hija conociendo el mar por primera vez. La familia de tres integrantes zarpó en un barco de lujo y la bebé se dejó ver feliz en los brazos de su papá. En una foto que publicó en sus stories, el cantante escribió: “Mi solecito conoció el mar”. En la imagen, se aprecia a la bebé de siete meses derrochando ternura y conquistando los corazones de sus seguidores.

©@nodal



Inti, hija de Nodal y Cazzu

En Instagram stories, el cantante presumió a su bebé de siete meses, quien veía atenta a la cámara con una tímida sonrisa. Si hay algo que ha caracterizado a la bebé es su estilo; y en esta ocasión volvió a fascinar a sus fans con un look de Burberry Kids. La hija de los cantantes lució una camiseta de cuello redondo y manga larga con el característico osito Thomas Bear de la colección de niños de la exclusiva marca.

Además de esta tierna imagen, Nodal compartió una de foto de sí mismo en la embarcación, con un look en blanco y negro, luciendo esbelto y saludable. Previo a esas imágenes de su fin de semana entre las olas, el cantante compartió una selfie frente a un espejo en la que aparece abrazando por la cintura a Cazzu. Él lleva una t-shirt borgoña mientras que la rapera luce una blusa lencera con encaje en color rojo.

©@nodal



Christian Nodal en su fin de semana con Cazzu y su hija

La bebé de la pareja tiene siete meses de vida y en septiembre próximo cumplirá su primer año, por lo que los cantantes tendrán grandes planes para el cumpleaños de su hijita, quien ha venido a completar su felicidad. De hecho, en una reciente entrevista con Billboard, el multiganador de Latin GRAMMYs reveló cómo se siente en su faceta como padre. “Es como si tu vida fuera una película, te pones como el protagonista, obviamente, y te das cuenta de que toda tu vida fuiste el protagonista secundario, ahí está la (verdadera) protagonista, la que llegó”, comentó.

‘Es como un sentimiento bastante precioso’

En esa misma conversación, Nodal expresó su sentir como padre; de cómo Inti ha llegado a completar su vida, así como la de su pareja, con quien tiene una relación desde 2022. “Es como un sentimiento bastante precioso, no puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella. Hace poco terminé un show en San Diego, y me acuerdo bajar del escenario, y me acordé de esas veces que yo bajaba solo y que me sentía triste o con complicaciones, y bajarme así con la carriolita y ver a la bebé ahí, sentí que la vida estaba en un 360, en un paquete precioso y completo, todo bonito”, indicó el intérprete de Adiós Amor mientras en su rostro se dibujaba una gran sonrisa.