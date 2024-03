Christian Nodal revela todo lo que cambió en él a raíz de la llegada de su pequeña Inti

La vida de Christian Nodal es más dulce desde aquel 14 de septiembre de 2023, cuando vino al mundo su hija Inti, fruto de su amor con Cazzu. El cantante mexicano ha dejado ver en sus redes sociales que es el papá más cariñoso y protector con su bebita, quien se ha convertido en la protagonista más tierna de sus publicacaciones en redes sociales. Pleno en lo profesional, así como en su faceta de padre, el intérprete se ha sincerado sobre cómo vive esta etapa y ha revelado cuáles son los cambios más signficativos que su pequeña ha logrado en él hasta ahora.

“Es como si tu vida fuera una película, te pones como el protagonista, obviamente, y te das cuenta de que toda tu vida fuiste el protagonista secundario, ahí está la (verdadera) protagonista, la que llegó”, comentó Nodal en entrevista para Billboard al hablar de su experiencia en la paternidad.

“Es como un sentimiento bastante precioso, no puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella. Hace poco terminé un show en San Diego, y me acuerdo bajar del escenario, y me acordé de esas veces que yo bajaba solo y que me sentía triste o con complicaciones, y bajarme así con la carriolita y ver a la bebé ahí, sentí que la vida estaba en un 360, en un paquete precioso y completo, todo bonito”, compartió el intérprete de Adiós Amor mientras en su rostro se dibujaba una gran sonrisa.

“Creo que te da una energía, te da la motivación, te da la fuerza, estoy muy feliz al respecto, en verdad me cambió la vida, y no se aprende a ser hijo hasta que se es padre. En eso también me ayudó, en los vínculos, y en ser más responsable, ser más consciente de cosas”, reflexionó Nodal.

El cantante de 25 años admitió sentirse en un momento de plenitud y de equilibrio en todos los aspectos de su vida. “Todo lo que soñé ya lo cumplí, te mentiría si yo te digo: ‘Ay, yo aspiraba a hacer esto’, claro, me falta, quiero hacer películas, quiero hacer una serie, tengo mis metas por ahí, pero específicamente con la música, todo lo que quería que pasara, ya pasó, entonces estoy disfrutando lo que sea que venga, no estoy preocupado... Lo más bonito es fluir con lo que está pasando y adonde vaya”, reflexionó.

Su hija, la más tierna rockstar

Hace algunas semanas, Nodal habló también sobre su faceta de padre y confesó que más que como artista, su pequeña Inti ha permeado en él como persona. “Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista”, contó en entrevista con la emisora de radio LOS40. Sin embargo, se mostró abierto ante la idea de hacer música inspirado en su nena. “Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten”, explicó.

Orgulloso, el intérprete contó que a lo largo de estos meses su hija ha demostrado llevar muy bien su estilo de vida como hija de papás famosos. “Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta super bien”, contó Nodal.

