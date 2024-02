Como nunca, Christian Nodal habla de su hija Inti

Mientras en la música el éxito es constante, Christian Nodal tiene más motivos para celebrar la vida. Su reciente paternidad junto a su pareja, Cazzu, lo tiene ilusionado, tanto así que tras el hermetismo que mantuvo luego del nacimiento de su hija Inti, tomó la decisión de presentar a la pequeñita en redes el 14 de febrero pasado, una fecha muy especial y digna ser celebrada de esa manera. Luego del acontecimiento viral tras publicar varias fotos, han sido retomadas las palabras del intérprete, quien en una entrevista pasada habló como nunca de su faceta como papá, de los cambios en su día a día tras el nacimiento de la bebé y de su inquietud por componerle algunas canciones cuando eso sea posible.

©GettyImages



Nodal y Cazzu disfrutan al máximo de su paternidad

Cómo le cambió la vida a Nodal tras convertirse en papá

Sincero, Nodal habló de este aspecto de su vida personal y reveló cómo la paternidad lo ha logrado transformar, más allá de lo musical y de aquellos asuntos relacionados con su profesión. “Creo que me he inspirado más como ser humano que como artista…”, explicó durante una charla concedida a la emisora radial LOS40. De esta manera, hace evidente lo sensible que se encuentra en este periodo, mientras se enfoca en sus diversos compromisos laborales, pero inspirado y motivado por su familia, que siempre lo acompaña.

Luego de varios meses de intenso trabajo, Nodal también tuvo la suerte de disfrutar de sus primeras vacaciones convertido en padre, y no dudó en poner de frente ese rasgo personal de su hija que ha resultado favorable ante la necesidad de estar en tránsito todo el tiempo. “Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta super bien…”, contó el intérprete durante la charla, en la que dejó ver como nunca ese lado humano que trata de mantener al margen de la vida pública.

©@cazzu



Inti nació en septiembre pasado

Hará canciones para su hija

En otro momento, el cantante se sinceró sobre su deseo de componer y dedicar canciones a su hija Inti, aunque tiene muy clara la directriz bajo la cual desea cumplir con ese objetivo, según confesó. “Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten…”, explicó. Es así como Nodal hace esta etapa una de las más plenas, contando a su vez con el apoyo de su familia y de sus fieles seguidores, quienes no pierden de vista su rastro. A su vez, Cazzu se muestra como una mamá feliz y entregada a esta faceta, a la par de permanecer enfocada en su música.

©@nodal



Nodal asegura que ser papá lo ha inspirado más como humano que como artista

Presentan a Inti

Luego de mantener a su bebé en la privacidad, Nodal y Cazzu decidieron sorprender a sus fans con la presentación de la niña en las redes sociales. Fue el 14 de febrero, San Valentín, que la pareja celebró así este especial día, y para ello retomaron una fotografía del pasado festejo de cumplemés que le organizaron, el cual fue temático de One Piece. En la imagen, la bebé aparece al centro mientras los felices papás le dan un beso. En la escena también se aprecia la decoración y un colorido pastel con el número 3.

