Eiza González sobre la remoción de uno de sus tatuajes: ‘Ha sido díficil’

Desde muy joven, Eiza González se sintió atraída por los tatuajes y con tan sólo 14 años se realizó su primer diseño, unas estrellas que plasmó cerca de la línea del bikini: “Están ahí, porque me los hice en secreto en ese momento”, les confesó hace unos años a sus seguidores sobre ese tatuaje. Debido a que su inclinación por adornar su piel comenzó desde que era muy joven, con el paso de los años, ha decidido remover algunas líneas que ya no le gustan o que están dañados, como el que lleva en el empeine del pie izquierdo, un diseño que lleva más de dos años intentando eliminar.

©GettyImages



La actriz se está quitando el tatuaje que lleva en el empeine del pie izquierdo

Un largo camino

A través de su cuenta de Instagram, Eiza González compartió detalles del proceso láser al que se ha estado sometiendo desde enero del 2021, cuando dio a conocer que había comenzado la remoción del tatuaje que lleva en el pie, un símbolo que representa el amor y la serenidad, según ha comentado públicamente. La mexicana compartió una historia en su cuenta de Instagram, durante una de las sesiones láser para remover la tinta de su piel: “Mi proceso de eliminación de tatuajes ha sido difícil”, escribió sobre las imágenes.

La actriz se mostró positiva ante los avances que ha podido ver desde que se puso en manos de un nuevo estudio donde recibe sesiones menos incómodas: “El dolor es mínimo (por fin) y hay menos tiempo de inactividad con su tecnología, por lo que puedo realizar más sesiones. Gracias por salvarme y ayudarme a eliminar esto que me hice a mí misma”, escribió la actriz en otra parte de este clip donde se ve cómo el tatuaje comienza a desvanecerse poco a poco.

©GettyImages



La actriz confesó que el proceso de eliminación ha sido largo y difícil

Los tatuajes que ha eliminado

A inicios del 2021, Eiza González le contó a sus seguidores la razón por la que quería eliminar este tatuaje: “De preferencia no tomen y no hagan un tatuaje (al mismo tiempo) si son jóvenes”, escribió junto a una foto de su primera sesión para la remoción. Este no es el primer tatuaje que Eiza decide quitarse, en junio del 2019, anunció que se eliminaría un diseño que le recordaba a un amor del pasado.

©GettyImages



La actriz se encuentra en París para la Fashion Week

Su arribo a París

Después de cumplir con su sesión de remoción de tatuaje, Eiza González compartió una historia con la que anunció su arribo a París, donde se sumará a la fiesta de moda en torno a la Fashion Week, una cita con la que también en julio del año pasado. La actriz anunció su llegada a la capital francesa con una historia en la que aparece a bordo de un automóvil circulando por las calles de la ciudad, luciendo su corte bob y gafas oscuras.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.