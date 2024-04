Eiza González responde a quienes la acusan de haber ignorado a Babs Olusanmokun en una alfombra roja

Luego que se hiciera viral un video tomado durante la alfombra roja del estreno de la películaThe Ministry of Ungentlemanly Warfare, en Nueva York, Eiza González fue señalada de haber ignorado a su compañero de elenco, Babs Olusanmokun, mientras platicaba con Henry Cavill, otro de los protagonista de dicha película. Es por eso que la hermosa mexicana no ha tardado en abordar los señalamientos de los que ha sido objeto en sus redes sociales, donde ha emitido una postura sobre todo lo que se ha dicho en torno a ella, dejando en claro el gran cariño que le tiene a Babs.

©GettyImages



Eiza respondió a los señalamientos en redes sociales

A través de su perfil de X (antes Twitter), Eiza compartió un mensaje en el que puntualmente se refirió al video que se ha hecho viral, luego de que un usuario de dicha red social lanzara una dura crítica a la actriz, misma que acompañó del clip. “Buen intento para tratar de destruir la integridad de una persona. Babs es un gran amigo, tan amigo que llegamos juntos al evento”, compartió la intérprete.

Eiza lamentó en su mensaje el hecho de que un fragmento de un video de apenas unos segundos haya sido sacado de contexto y utilizado para atacarla. “Este video de tres segundos es de nosotros formándonos para tomarnos una foto de elenco y Henry iba llegando y ambos lo felicitamos por su bebé”, agregó la también cantante. “Babs y yo llevábamos 30 minutos juntos ahí”, señaló la actriz.

©GettyImages



Eiza y Babs llegaron juntos al evento

El look de oro con el que Eiza brilló en Nueva York

Más allá de los malos entendidos, es innegable el nivel de icono de la moda en el que se ha convertido Eiza González. Y es que en cada alfombra roja que se para, logra acaparar las miradas con cada una de sus elecciones, siempre adecuadas a cada evento al que acude y conforme a las tendencias. Tal y como quedó en claro durante la premier de su película en Nueva York, en la que Eiza se convirtió en una estatuilla dorada con su look.

Para esta ocasión tan importante, la mexicana optó por un vestido de Jason Wu 2024 en dorado y texturizado con olanes que acentuaban su cintura. La hermosa actriz complementó su atuendo con unos stilettos del mismo tono de Maison Ernest. Eiza dejó todo el protagonismo a su vestido, pues no llevó más que un discreto para de pendientes como accesorios.