Eiza González recuerda su trabajo en las telenovelas: ‘Estoy orgullosa de donde empecé’

El sueño de convertirse en actriz se hizo realidad para Eiza González cuando apenas era adolescente. Sin imaginarlo, las telenovelas serían tan solo en el inicio de una prolífica carrera que, con el paso del tiempo, la inspiraría a dar el salto hacia una de las industrias más competidas y cotizadas en todo el mundo, Hollywood. A varios años de su mudanza a la ciudad de Los Ángeles, la hoy protagonista de renombradas películas como Baby Driver, Bloodshot o, recientemente, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, ha evocado ese periodo de su paso por Televisa, orgullosa de su trabajo en melodramas como Lola Érase Una Vez y Amores Verdaderos, dos historias que siguen siendo recordadas por quienes no pierden la pista de su carrera.

©GettyImages



Eiza recordó que comezó a trabajar desde los 12 años.

Orgullosa de sus orígenes

En medio de la promoción de su más reciente proyecto de serie televisiva, 3 Body Problem, Eiza fue entrevistada para un podcast en Netflix, en el que la anfitriona del espacio quiso preguntarle sobre sus orígenes como actriz. “Tú empezaste en telenovelas y tenías una fama enorme durante tu adolescencia, en México, y tú decidiste: ‘Me voy a mudar a Los Ángeles’ y conquistar el mercado americano, eso toma mucho valor”, dijo la presentadora, quien fue escuchada con mucha atención por la actriz, que no dudó en responder y hablar de lo feliz que la hace volver la mirada atrás en reconocimiento a sus orígenes.

Con la apertura que la caracteriza, Eiza respondió: “Ahora que soy una mujer adulta, me siento orgullosa de mí misma por el trabajo que hice. Comencé a trabajar a los 12 años. Estoy muy orgullosa de donde empecé, estoy muy orgullosa de las cosas que logré en mi país, estoy muy orgullosa de ser mexicana y estoy muy orgullosa de mi historia…”, explicó la intérprete durante la charla, en la que puso de frente esa parte de su historia de vida, la cual ha quedado retratada en la serie de proyectos que, en México, la convirtieron en una de las estrellas juveniles más afamadas del momento. “Eso es lo que te hace, me siento muy honrada de haber tenido la oportunidad y agradecida de haberlo hecho de nuevo en Estados Unidos…”, agregó.

©@eizamusica



Eiza González durante el tiempo en que trabajó como actriz de la telenovela Amores Verdaderos.

Eiza, una historia de vida contrastante

Segura de su manera de asumir la vida, Eiza también ha recordado cómo algunos de los episodios más difíciles en su historia personal han venido acompañados de ciertos acontecimientos relevantes. “Abrazar la paradoja se ha convertido en una especie de motivo en mi vida, como la peor cosa que ha pasado en mi vida y la mejor cosa que ha pasado en mi vida. Mi padre falleció y luego inicié mi carrera. Como que siempre ha sido esta paradoja de esta manera. Fue la muerte de mi relación amorosa con alguien que yo creí que iba a casarme, tener hijos y mi carrera en Hollywood sucedió, siempre ha sido esa paradoja…”, explicó la actriz.

©GettyImages



Eiza también ha sido parte de importantes eventos de moda alrededor del mundo.

En este instante, Eiza se mantiene firme conquistando nuevos logros. Así como en el plano profesional todo discurre de una manera estable, en lo sentimental la actriz asegura que tiene claros los términos, pues si en algún momento desea iniciar una relación, sabe perfectamente lo que debe ocurrir para que eso sea posible. “Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo…”, dijo en días pasados en una charla concedida a InStyle.