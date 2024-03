Como nunca, Eiza González habla de su vida amorosa

Gracias a su trabajo como actriz de importantes producciones fílmicas y de televisión, Eiza González ha alcanzado proyección a nivel internacional. A raíz de esa posición, los asuntos relacionados con su vida personal han sido de gran interés mediático, especialmente los ligados al aspecto sentimental, un entorno que la intérprete mexicana mantiene bajo estricta reserva. Sin embargo, la estrella de películas como Baby Driver o, recientemente, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, no ha dudado en abrir su corazón en una nueva y reveladora entrevista, en la que como pocas veces ha hablado de su vida amorosa y de lo más importante para ella a considerar a la hora de elegir salir con algún galán.

©GettyImages



Eiza recuerda cómo a raíz de una ruptura decidió enfocarse de lleno en su carrera.

Lo que ha dicho Eiza sobre el amor

Dada su experiencia en ese sentido, Eiza tiene claro lo que desea. Después de todo, las relaciones fallidas le han dejado importantes aprendizajes que ha aprendido a valorar, según compartió en una charla concedida a la publicación InStyle. “Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias…”, dijo con firmeza, mostrando parte de ese lado privado detrás de la actriz, el cual ha generado curiosidad e interés entre quienes siguen de cerca su carrera. No por nada los paparazzi la persiguen y las especulaciones sobre su vida romántica suelen ser parte de la conversación.

Con total claridad, Eiza además reveló qué considera importante a la hora de salir con un galán. “Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo…”, explicó en la conversación. A propósito, la actriz también habló de lo difícil que fue para ella acudir a tomar terapia cuando era más joven, pues debido a fracturas emocionales había cierta resistencia a dar ese paso. “No quería hablar sobre mis sentimientos porque estaba en shock y traumatizada y no podía soportar el hecho de que mi padre hubiera muerto…”, confesó.

©GettyImages



Eiza considera que para ser pareja de un galán, este debe ir a terapia.

Aprende del pasado

Para Eiza, las relaciones fallidas no son más que importantes lecciones aprendidas. Según recordó, el hecho haber sido engañada por uno de sus exnovios, le permitió cambiar la mirada para enfocarse en su superación. De hecho, recordó cómo su ex grabó un video íntimo con otra persona y ella logró enterarse por la portada de una revista. Han pasado muchos años de esa situación, aunque evoca con claridad cómo dejó la Ciudad de México para permanecer por un tiempo en la ciudad de Los Ángeles, en donde por dos semanas intentó distraerse de alguna manera. “Simplemente de fiesta y llorando, de fiesta y llorando, de fiesta y llorando…”, contó la actriz.

©GettyImages



Eiza reconoce el apoyo de su madre en su carrera para conquistar Hollywood.

En ese momento tan determinante, su madre, Glenda Reyna, fue su apoyo primordial, como lo ha sido desde siempre. Gracias a ella pudo expandir su visión sobre lo que realmente puede hacer un actor si pretende internacionalizarse y fue así como consiguió un agente en Estados Unidos con quien trabajó de la mano para poder ingresar a Hollywood, un terreno en el cual hoy ha ganado una posición, orgullosa del trabajo y sacrificios para llegar a ese punto. “Todo surgió porque mi novio me engañó con un video sexual, ¿cuáles son las probabilidades?”, dijo.