Eiza González aclara dudas sobre su vida amorosa: ‘Estoy soltera’

En los últimos meses, Eiza González ha acaparado los titulares, no solo por su extraordinario trabajo como actriz en proyectos como la recién estrenada serie de Netflix, El problema de los 3 cuerpos, sino también por el interés que muestra el público y los medios por conocer detalles de su vida privada. Después de ser vinculada con el histrión español, Mario Casas, con quien fue captada en Roma, Italia, hace unos meses, la mexicana volvió a ser el centro de todas las miradas, esta ocasión, por unas recientes imágenes al lado de modelo Guy Bunns, con quien fue fotografiada durante una salida a The Dover, un sitio en Londres donde cenaron.

©GettyImages



La actriz pidió respeto a su vida privada

Reacciona a su supuesto romance

En un afán de solicitar respeto a su vida privada, la mexicana alzó la voz a través de su cuenta de X donde, a través de un mensaje, desmintió que haya iniciado una relación amorosa con el italiano. Una vez más, pidió no ser vinculada sentimentalmente con todas las personas cercas a ella: “Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias. Buen día”.

Con este breve, pero consistente mensaje, Eiza González reiteró que sigue soltera y que no está dentro de sus planes cambiar su estado civil. Recientemente, la mexicana abrió su corazón en una sincera entrevista para Instyle donde habló, cómo nunca, de sus relaciones amorosas: “Cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, es más difícil para mí, porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, puntualizó.

Su no negociable en las relaciones

En cuanto a relaciones amorosas, la actriz tiene muy claro con qué tipo de hombre quiere compartir su vida: “Definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no has ido a terapia, no saldré contigo”, comentó, haciendo referencia al trabajo personal que ha hecho en los últimos años. En esta charla, la actriz recordó lo difícil que fue para iniciar terapia en uno de los momentos más complicados de su vida: “No quería hablar de mis sentimientos, porque estaba en shock y traumatizada, no podía soportar el hecho de que mi padre hubiera muerto”.

Su lucha en contra de los rumores

Esta no es la primera ocasión que Eiza González recurre a sus redes sociales para pedir respeto a su vida privada. En varias ocasiones, la actriz ha pedido a los medios de comunicación, no relacionarla con cada hombre que es vista. En diciembre del 2022, tachó de misóginas estas prácticas editoriales: “Repito. La gente tiene amigos. Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mí es un romance. Paren con su misoginia, por el amor de Dios”, escribió en su perfil de X, luego de asistir a una fiesta en Los Ángeles con James Marsden.