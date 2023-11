¿Eiza González y Mario Casas se casan? La mamá de la actriz aclara el rumor

El romance de Eiza González y Mario Casas puede que sea nuevo, pero el mundo ya se pregunta si terminarán caminando hacia el altar. A pesar de la falta de información sobre cómo se conocieron y cuándo empezaron a salir, alguien que quizás sepa más que el resto del mundo es Glenda Reyna, mamá de la estrella de Baby Driver.

Ante la pregunta de si hay planes de boda o si aprueba el romance de su hija con el actor español, la reconocida diseñadora y empresaria se negó a dar detalles, asegurando desconocer la vida personal de Eiza. Sin embargo, sí desea verla casarse algún día.

©Instagram



Eiza Gonzalez and Mario Casas

“Sigo diciendo que no sé nada. Yo estoy en México, ella está al otro lado del mundo. La veo feliz, en general, porque está trabajando, está haciendo una película más. Ella está bien, está sana.En este momento no se habla de boda ni nada, cero”, dijo Reyna.

¿Qué opina de Mario Casas?

Glenda aprovechó la oportunidad para compartir lo que siente por Mario Casas. “Es guapo. Tenemos buen gusto en la familia”, dijo. “Si ella está enamorada y se regalan un anillo y se aman… genial chico, estaré pensando en el vestido”, bromeó.

Glenda también aseguró que promete ser una gran suegra. “Yo no me involucro. Ni opino ni pregunto nada. Prometí ser una suegra fantástica porque mi suegra era muy exigente. Puedo decirlo ahora porque mi marido ya no está en este mundo, pero de lo contrario hubiera tenido que callarlo”, reveló.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.