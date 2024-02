Eiza González cambia de ‘look’ y se une al club del cabello corto

Desde que inició el 2024, los cambios de look entre las estrellas de Hollywood no han parado y tienen a todos los amantes de la belleza fascinados, y es que al parecer un fresh start estaba entre sus propósitos de año nuevo, lo que va muy acorde con las predicciones de tendencias para este año: looks más naturales, effortless y con bajo mantenimiento.

El look de Eiza González en Nueva York

Entre las celebs que decidieron cambiar su look este año se encuentra Zendaya, quien probó para la Semana de Alta Costura en París un inesperado micro fleco temporal, mientras que Selena Gomez, Penélope Cruz y Jennifer Lopez decidieron cortarse el cabello en un midi bob con peso en las puntas y capas casi imperceptibles, lo cual hace que este estilo sea muy versátil y fácil de estilizar, además de que es un largo que nos favorece a todas.

Y el día de ayer, a pocos días de haber festejado su cumpleaños número 34, la actriz y modelo mexicana Eiza González decidió unirse al bob club para la premiere de “Mr. & Mrs. Smith” en Nueva York en un entallado vestido negro de Burberry con detalles plateados, cuello tipo halter y pronunciado escote que complementaba a la perfección su nuevo corte de cabello a los hombros, con tacones negros de punta y nada de joyería. Mientras que para su beauty look eligió tonos naturales, un ligero y difuminado delineado negro en los ojos y de base una piel radiante.

Eiza González en “Mr. & Mrs. Smith”

A principios de año se anunció que la actriz mexicana tendría una participación especial e la serie de Amazon Prime “Mr. And Mrs. Smith”, la cual es una adaptación de la famosa película protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Con Donald Glover y Maya Erskine como los protagonistas, González y actores como Alexander Skarsgard y Sarah Pulson participarán como estrellas invitadas en la esperada serie que estrena hoy 2 de febrero.

