Oculta las canas como Salma Hayek con este efectivo truco

Si algo nos puede fascinar de la espectacular Salma Hayek es su naturalidad. Y es que para muchos puede resultar una sorpresa que alguien como ella, con una exitosa carrera en Hollywood, distintos proyectos alternos y siendo esposa de uno de los empresarios más importantes en la industria de la moda, tenga una personalidad tan libre que le permite compartir secretos de belleza sin ningún tipo de restricción.

En algunas ocasiones la hemos visto en entrevistas platicando que su rostro permanece natural y que nunca ha entrado al quirófano, pero al mismo tiempo, es su gran complicidad la que lleva a sus interlocutores a cuestionarla sobre sus secretos para verse tan joven sin necesidad de bisturí.

Un video que se hizo viral hace algunos años proviene de una de estas –siempre divertidas– entrevistas, la cual fue realizada por el presentador británico Graham Norton. En este, Salma explica que para combatir las arrugas en la cara, lo que hace es estirar un poco de más su cabello al momento de peinarse, lo que es un truco de años, pero que continúa brindando resultados a esta exitosa mexicana.

Así como éste, la protagonista de “Frida” tiene muchos otros consejos relacionados con la belleza, y en una de sus más recientes publicaciones de Instagram no tuvo empacho en compartir un hack más con sus 28 millones de seguidores.

El beauty hack de Salma Hayek contra las canas

Tan honesta como siempre, Salma aparece en este divertido reel de Instagram vestida con una bata mientras la maquillan y peinan. Y claro que si eres Salma Hayek, muchas veces tendrás un glam squad que cuide tu imagen para eventos importantes, sin embargo, al inicio de este video la veracruzana comparte un truco que ella hace cuando se encuentra sola y le toca prepararse para un día especial.

“¿Cómo puedes cubrir algunas veces [las canas] sin tener que teñirlo? Cuando estoy sola, sólo pongo mascara [de pestañas]”, confesó Hayek y enfatizó que hay que limpiar bien en cepillo del rímel y pasarlo por el cabello que se quiere pintar. Así mismo, complementó este tip diciendo que este producto, además de pintar, ayudará a que los baby hairs, muchas veces rebeldes, se queden en su lugar.

El video continúa con una Salma perfectamente maquillada y mostrando el hack que hace un profesional para el mismo propósito. Su peinador Miguel Martín Pérez es el encargado de colocar un spray especializado para cubrir esas canas, “es como poner maquillaje al pelo”, se escucha a Hayek, quien asegura que para ella su cabello gris no es ningún problema y que, con estas técnicas, puede evitar hacer retoques de color cada tres semanas.

El video ya supera las 200 mil reacciones y más de 3 mil comentarios, en muchos de los cuales preguntan el nombre y la marca del segundo producto, pero en una de las respuestas de la actriz se lee que no se fijó en el nombre. “Para mí, mi Instagram es para tener contacto con ustedes y ustedes conmigo, no para venderles cosas”. En este mismo comentario, Hayek aprovechó para disipar otra duda y compartió que el spray no manchó su almohada.

