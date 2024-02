La tendencia “coquette” no solo ha inundado el guardarropa de las it girls más populares de las redes sociales, pero se ha hecho un lugar en las propuestas de los diseñadores más importantes del momento. La firma italiana Vivetta presentó en su colección FW2024 una serie de looks donde el tul, las transparencias y sobre todo, los moños, reinaron. Con vestidos de mangas abullonadas, blazers con detalles de encaje y pantalones con flores bordadas, Vivetta nos hizo creer que estábamos presenciando a Marie Antoinette del siglo XXI.