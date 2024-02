Salma Hayek se muestra como la más orgullosa de su ahijada Tess Bu Cuarón

Salma Hayek tiene una gran amistad con Alfonso Cuarón, la cual con el paso de tiempo se ha fortalecido, al punto de que sus familias comparten lazos entre sí. Prueba de ello es la linda relación entre la actriz y los hijos del director mexicano, quienes ya están abriéndose camino por sí solos en el mundo del entretenimiento. Tess Bu Cuarón, hija mayor del cineasta con Annalisa Bugliani, se está lanzando como cantante y recién estrenó su tema Viceversa. A través de sus redes sociales, la estrella de Frida compartió su emoción por ver triunfando a Tess, quien por cierto es su ahijada y tiene una relación como de hermanas con Valentina Paloma.

Tess Bu Cuarón, Valentina Paloma y Salma Hayek en los Oscar del año pasado

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 28 millones de seguidores, Salma compartió un fragmento del video musical de Viceversa y dedicó un mensaje de apoyo para Tess, de 20 años. “Estoy muy orgullosa de mi ahijada @bucuaron, acaba de lanzar su nueva canción Viceversa, ¡disponible ahora en todas las plataformas! Mira el video buscándolo en YouTube 🎵”, escribió la actriz en su post. A este bonito gesto, reaccionó Bu, con el siguiente comentario: “Love you ❤❤❤ (te amo)”.

Hace unos días, Bu anunció con una gran ilusión el lanzamiento de su canción así como el video musical de la misma, compartiendo con sus seguidores lo orgullosa que se sentía de este hecho, pues escribió el tema hace unos cuatro años, en plena adolescencia. “Hice esta canción cuando tenía 16 años y no puedo creer que finalmente sea tuya. Gracias a todos los involucrados en la realización del video, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Escrita y producida por mí. El video musical dirigido por mí”, escribió.

La guía de Emmanuel Lubezki para el video de Tess Bu

Al ser hija de un gran cineasta y ganador de múltiples Premios de la Academia, Tess tiene la oportunidad de codearse con los grandes como el productor y director Emmanuel Lubezki, quien por cierto es gran amigo de su padre. Lubezki, ganador de tres Premios Oscar, guió a Tess Bu en la dirección del video de Viceversa, el cual fue filmado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 2023. A través de sus redes, la joven compartió algunas fotos y videos del detrás de cámaras de la realización del clip y en una de las imágenes aparece junto al también fotógrafo, quien es conocido en el medio como el ‘Chivo’ Lubezki.

Tess Bu y Emmanuel Lubezki en la filmación de ‘Viceversa’

Además del lanzamiento de su sencillo, Tess también anunció este mismo mes la salida de su primer EP Drop By When You Drop Dead, el cual cuenta con canciones en tres idiomas. “Estoy muy emocionada de anunciar mi EP debut Drop By When You Drop Dead, un proyecto que escribí, produje e interpreté a partir de 2019 con canciones en inglés, español e italiano. Ha sido mío durante tanto tiempo y no puedo esperar a que sea suyo. Puedes pre-guardar ahora en mi bio. Con mucho amor, Bu”.

