Además de ser una actriz reconocida mundialmente, Salma Hayek también es un ícono de la moda, quien, a lo largo de su impresionante trayectoria, ha impactado con sus estilismos dentro y fuera de las alfombras rojas. Y para la emocionante Semana de la Moda que se lleva a cabo actualmente en Milán, la mexicana de 57 años llegó al desfile de Gucci de la mano de su esposo, el empresario multimillonario François-Henri Pinault, en un sofisticado look en rojo completo.

Las semanas de la moda son un evento fascinante para la industria, tanto de la moda como del entretenimiento, ya que se convierten en el aparador donde celebridades y personalidades se presentan en sus mejores looks, los cuales suelen marcar las tendencias de la temporada. Y con las mejores firmas de moda y lujo presentando sus colecciones para Otoño Invierno 2024, esta Semana de la Moda en Milán nos ha regalado los mejores fashion moments dentro y fuera de las pasarelas.

©GettyImages



Salma Hayek posa junto a Sofia Boutella en el front row de Gucci en Milán.

Salma Hayek en el front row de Gucci en Milán

Prueba de ello fue la llegada de la actriz mexicana Salma Hayek al front row de Gucci, donde Sabato de Sarno presentó, por segunda ocasión desde que se integró a la firma como Director Creativo, una deslumbrante colección. Y para ir a la altura, la actriz eligió un look de falda lápiz roja, chamarra de charol del mismo tono con un top beige por debajo, y como accesorio, unas altas plataformas del mismo color, lentes de sol y la bolsa favorita de it girls y celebridades, la Jackie Notte de la firma en el tono Rosso Ancora, la cual es una sofisticada reinterpretación del diseñador sobre la icónica bolsa Jackie 1961. Para el maquillaje, Salma optó por un look natural con un poco de blush en mejillas y labios nude que acompañó con su distintiva cabellera lacia con partido al centro.

Salma Hayek confirma que el rojo es el color de la temporada

Previa a su aparición para el desfile de Gucci, la actriz compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 28 millones de fieles seguidores, un carrusel de fotos bajo el título, “50 shades of red”, en el que dejó ver su gran colección de bolsos de diseñador en este tono, el cual domina esta temporada, en un look de blazer de estampado escoces junto a uno de sus perritos. La mexicana, quien ha confesado en ocasiones anteriores que ama a los animales y tiene a varios rescatados, dejó que su perrito fuera protagonista en otra de las fotos donde posó sobre un saco rojo Saint Laurent y un bolso del mismo tono. En el mismo post, también compartió su colección de labiales rojos, las plataformas de Gucci y una captura de lo que parece su snack, un tazón de fresas y cerezas.

La relación de Salma y su hijastra, Mathilde Pinault

Unos días antes de su aparición en Milán, Salma compartió en su Instagram una dulce felicitación por el cumpleaños de la hija de su esposo, Mathilde Pinault, con quien lleva una excelente relación, y quien también se ha convertido en una personalidad recurrente en desfiles de moda.

