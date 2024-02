No le temas a jugar con una paleta de colores divertida. Sabemos que el cheetah print se convierte en el protagonista de cualquier outfit, pero eso no significa que la monocromía sea su mejor aliado. Opta por agregar interés visual a tu look a través de prendas complementarias en tonalidades vibrantes y con mucha textura. ¿Un abrigo de plumas verdes? ¡Si por favor!