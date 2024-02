La semana de la moda en Nueva York ha llegado a su fin y no es exageración decir que ha sido una de las mejores fashion weeks de los últimos años. Tras unos meses donde tendencias como el barbiecore, el total red y el denim arrasaron no solo con las pasarelas, pero con el street style de las it girls y fashionistas alrededor del mundo, es refrescante ver como nuevos fashion trends cobran vida y se roban el protagonismo.

Pero por muy noticioso que haya sido este par de días, es verdad que fueron pocos los diseñadores que lograron hacer un espectáculo de sus colecciones otoño-invierno 2024. De los impactantes vestidos en faux fur de Gabriela Hearst a los conjuntos inspirados en la época disco de Anna Sui, es verdad que esta temporada trajo consigo un sinfín de inspiración fashion. ¡Toma nota! que aquí te traemos un resumen de las pasarelas más impactantes durante la semana de la moda en Nueva York.

Las colecciones más impresionantes durante NYFW