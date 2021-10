El sacrificio y la promesa de Adamari López para cumplir sus metas

Admari López no deja de sorprendernos con su cambio físico. Cada día que publica una nueva foto en sus redes sociales o que la vemos frente a las cámaras de Hoy Día con un look de lo más lindo, podemos ver cómo sigue con el dedo en el renglón para perder peso y llevar una vida mucho más saludable. Y aunque ante el ojo del público parace que es un proceso sencillo, la realidad es que a la puertorriqueña le ha costado mucho y tuvo que despedirse de uno de sus gustos más grandes: la soda.

En su vistia a ‘La Hora ¡HOLA!’, Adamari López lo contó todo sobre su dieta

Fue hasta que hizo un compromiso con ella misma que se olvidó de tomar refrsco, un gran sacrificio porque es de sus bebidas favoritas. “Tomaba de seis a ocho latas de refresco en un día”, contó a Natasha Cheij en entrevista para La Hora ¡HOLA!. “No llegaba a bajar de peso por más que quisiera hacer ejercicio. Tuve que dejar ese vicio que tenía, eliminarlo por completo. ¡Me encantan los refrescos y me encantaría tomármelos! Pero no lo hago porque volvería a engordar al peso en el que estaba y no quiero eso”.

Adamari cortó de raíz ese impulso. No lo hizo poco a poco y el resultado ha sido positivo. Esta decisión ya la había tomado tiempo atrás, precisamente antes de quedar embarazada de su hija Alaïa. “Fue como una promesa si papá Dios me daba la oportunidad de ser mamá. Dejé de tomar refresco si lograba quedar embarazada. Era una manera de (pedir) a papá Dios a que me ayudara a lograr mi meta”.

El refesco no es lo único que dejó Adamari. El arroz también pasó de ser un alimento vasto a sólo una pequeña porción. “Me comía una taza o taza y media; ahora me como un tercio de taza. Es para probarlo, no para hartarme de comida. Le añado más proteínas y verdura. ”Es una decisión personal, hasta que no lo internalices, no pasa“, aseguró la también juez de Así se Baila.

La nueva vida familiar de Adamari: ‘No me arrepiento de las decisiones que tomé’

En su charla, Adamari también habló de cómo es su relación con Toni Costa, quien fuera su pareja durante una década, y padre de su hija. “(Alaïa y yo) Estamos tranquilas. No me arrepiento de las decisiones que tomé”, dijo serena. Sobre su ex, aclaró: “Siempre vamos a tener la facilidad, quisiera pensar, de por el bien de nuestra hija para ser un ejemplo para ella y brindarle lo mejor de nosotros, estemo o no”.