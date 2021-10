Adamari López nos cuenta si Alaïa seguiría sus pasos en en mundo del espectáculo

¿Qué siente tu hija de verte en la televisión?

“Antes se sorprendía un poco más, de verme y me decía: ‘Mami, ¡estás ahí en la tele!’. Ahora yo creo que ya está más acostumbrada, porque ha pasado el tiempo y ya va tomando más conciencia. Tembién es que ella hace sus actividades de YouTube y que ella se ve en la tele, y dice que quiere hacer sus Tik Toks. A veces me dice: ‘Mami, préstame tu teléfono que voy a hacer un Tik Tok’, y se graba. No está haciendo nada en específico, pero se ve y se graba ella misma, entonces le parece algo más o menos normal”.

“Pero cuando se ve, se emociona. O cuando me ve, sonríe. Dependiendo de lo que esté haciendo. A veces me dice: ‘¡Ay, mami está cu-cu, o mami está loca, mami qué divertida, mami qué bonita...’ Dependiendo de lo que me vea haciendo”.