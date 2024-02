Arthur Hanlon, nos adentra en la magia del piano con una gira por Estados Unidos

¿Has parado algún proyecto por no tener esa química que mencionas?

“Sí. Sin mencionar nombres, a veces ya todo está listo. Es gente que conozco y que me encanta su música, pero vamos al estudio y no hay química. No sé, algo pasa. Es un poco incómodo. Es como cuando te encuentras a alguien en la calle o en una fiesta y los saludas, y a veces hay química con esa persona, otras no.

Entonces cuando estoy tocando, para mí es tan personal. Con otros artistas quizá no sea tan importante, pero para mí sí, cuando estoy creando y tocando mi música, que es mi piano, que es parte de mi alma, es súper importante estar en el mismo canal”.