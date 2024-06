Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecen juntos en medio de rumores sobre su relación

Las últimas semanas han sido algo intensas para Jennifer Lopez y Ben Affleck, pues en torno a su relación han surgido un sinfín de rumores y especulaciones que apuntan a una separación. Y aunque la pareja se ha mantenido ajena a todo lo que se ha dicho sobre ellos, todo parece indicar que las cosas no están del todo mal y que más allá de lo que se pueda decir, siguen juntos y unidos. Algo que ha quedado en claro recientemente, pues Jennifer y Ben fueron vistos asistiendo a la graduación de Violet, la hija mayor del actor, justo el mismo día en el que la cantante anunciaba la cancelación de su gira.

©GrosbyGroup



Jennifer y Ben asistieron juntos a la graduación de la hija del actor

Jennifer y Ben fueron vistos llegando juntos a la celebración de Violet; sin embargo, llamó la atención la conducta de ambos artistas, pues a diferencia de otras ocasiones, se les vio con un semblante serio y hasta cierto punto cabizbajos, intentando esquivar los flashes de los fotógrafos presentes y llegar al evento lo antes posible. En las imágenes, se puede observar a Ben llevando en sus manos una canasta, que perece ser ser un regalo.

La intérprete de On the Floor lució un look casual y al mismo tiempo elegante, pues optó por un vestido de largo medio y falda amplia de estampado floral, el cual combinó con zapatillas transparentes, un bolso con correa de cadena y lentes oscuros, así como discretos accesorios de joyería, que principalmente llevó en las manos. JLo optó por llevar el pelo suelo, peinado de raya en medio y unas ligeras ondas en las puntas.

©GrosbyGroup



La cantante el actor sorprendieron por la serieded en sus rostros

Lo que se ha dicho sobre su supuesta separación

Aunque Jennnifer Lopez y Ben Affleck han sido sumamente prudentes a la hora de hacer frente a los rumores de separación, los reportes de algunos medios como People, que citan a fuentes cercanas a la pareja, han hablado de las razones que los habrían alejado a nivel matrimonio. “Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, indicó una fuente.

“Él es más introspectivo y privado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la relación del día a día”, agregó un segundo informante al medio estadounidense. “Siempre ha habido choques en sus estilos, en cómo manejan los problemas y en sus acciones, pero nada ha detenido su amor a lo largo de los años”, dice la fuente. “Esta es una gran historia de amor”.