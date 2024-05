Fuentes cercanas a Jennifer Lopez y Ben Affleck revelan los motivos de su comentada crisis

Los diversos estilos de vida de Ben Affleck y Jennifer Lopez serían los causantes de los conflictos en su matrimonio, así lo han comentado fuentes cercanas a la pareja a PEOPLE. Los famosos, quienes se casaron en 2022, llevarían vidas separadas en Los Ángeles, todo esto en medio de reportes que aseguran que viven tensiones maritales. Pese a esta circunstancia, ambos fueron fotografiados juntos el pasado fin de semana, además de que fueron captados usando en público sus argollas matrimoniales. Sin embargo, múltiples fuentes indicaron al medio anteriormente mencionado que hay tensión en su relación. Estos reportes se dan a unos meses de que la pareja celebre su segundo aniversario de bodas.

©GettyImages



Ben Affleck y Jennifer Lopez en la LACMA Art+Film Gala de 2023

“Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, indica una fuente. Un informante de la industria cinematográfica explica que Affleck, de 51 años, “siempre ha estado impresionado” por la ética de trabajo y el éxito de Lopez en la industria, sin embargo, “compartir constantemente su vida de esa forma no es su manera”.

“Aunque él admira eso de ella, eso no lo hace feliz y causa estrés en su vida y luego en la de ella. No hay duda de que sus diferentes estilos chocan”, agrega dicha fuente.

©GettyImages



Diversas fuentes aseguran que sus distintas formas de sobrellevar la fama han generado tensiones entre ambos

Una tercera fuente del medio musical señala que Lopez, de 54 años, “necesita ese tipo de expresión, pero Affleck simplemente no se siente cómodo con ello”. “Después de un tiempo esto provoca tensión en la relación”, dice la fuente. “Él es más introspectivo y privado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la relación del día a día”, señala. “Siempre ha habido choques en sus estilos, en cómo manejan los problemas y en sus acciones, pero nada ha detenido su amor a lo largo de los años”, dice la fuente. “Esta es una gran historia de amor”.

Mientras los rumores se ciernen sobre su relación, ‘La Diva del Bronx’ está inmersa en la promoción de su nueva película de ciencia ficción Atlas (Netflix), además de que recién lanzó su disco This Is Me… Now, inspirado en su romance con Ben Affleck. Por si fuera poco, la cantante está por emprender una gira This Is Me… Now The Tour por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a Ben Affleck, se sabe que el actor está trabajando en la segunda parte de su película de acción The Accountant.

Diferencias en la forma de llevar sus vidas privadas

Acerca de sus estilos de vida tan diferentes, Ben habló en el documental The Greatest Love Story Never Told, y abordó el tema de las redes sociales y la condición que habría pedido a JLo. “Al volver, yo le dije, ‘Mira, una de las cosas que no quiero es nuestra relación en las redes sociales’. Después me di cuenta de que eso no era una petición justa. Es como, tú te vas a casar con el capitán de un barco y vas y le dices, ‘Bueno, pero a mí no me gusta el agua‘”.

©GettyImages



JLo reconoce en el documental ‘The Greatest Love Story Never Told’ que para Ben ha sido duro estar bajo los reflectores

El actor, que comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner, luego se refirió a sí mismo y su pareja actual como “dos personas con diferentes tipos de enfoques que intentan aprender a llegar a un acuerdo”. Al mismo tiempo, Lopez, quien tiene dos hijos con su exmarido Marc Anthony, reconoció en el documental que no creía que Affleck estuviera “muy cómodo conmigo haciendo todo esto”, en términos de dejar su vida privada al descubierto por su trabajo creativo.