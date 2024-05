Jennifer Lopez se mantiene enfocada en el trabajo, en medio de los rumores con Ben Affleck

Jennifer Lopez mantiene sus compromisos profesionales al día, mientras los rumores sobre su matrimonio con Ben Affleck toman fuerza. A pesar de los reportes, parece que ‘La Diva del Bronx’ está enfocando su energía en el trabajo, manteniendo un horario riguroso repleto de ensayos y actividades promocionales relacionadas a proyectos como su más reciente película con Netflix, Atlas. “Todavía están viviendo separados”, dijo una fuente cercana de Lopez a PEOPLE. “Ella está de vuelta en Los Ángeles para los ensayos de su tour. Ella parece estar bien, está enfocada en el trabajo”. Estas declaraciones arrojan luz sobre las prioridades actuales de Lopez, enfatizando su dedicación a su carrera en medio del escrutinio continuo de los medios.

©GettyImages



Ben Affleck y JLo cumplirán dos años de casados en agosto

La pareja, que a lo largo de los años ha sido de interés público, supuestamente pasó el Día de la Madre separados, alimentando aún más los rumores sobre el estado de su relación. Al vivir bajo diferentes techos en Los Ángeles, Lopez y Affleck continúan navegando en sus vidas profesionales mientras manejan sus dinámicas de forma privada.

©GettyImages



Jennifer Lopez prepara su gira y recién estrenó su película ‘Atlas’

A pesar de sus desafíos personales, JLo triunfa en su faceta profesional

Lopez, de 54 años, ha celebrado recientemente importantes logros profesionales. Su última película, Atlas, se estrenó durante el fin de semana del Memorial Day y alcanzó el puesto número uno en Netflix en 55 países. Según el servicio de streaming, la película de ciencia ficción atrajo la impresionante cifra de 28,2 millones de visitas, lo que demuestra el atractivo y la influencia de Lopez.

Más allá de su éxito en la pantalla, Jennifer Lopez también se está preparando para embarcarse en una muy esperada gira de verano por Norteamérica. This Is Me… Live: The Greatest Hits, que comienza en Orlando el 26 de junio, promete una serie de actuaciones espectaculares que destacarán el talento de JLo como una artista multifacética. Este tour se suma a su ya ocupada agenda y refleja su compromiso inquebrantable con su oficio. A pesar de los desafíos personales y el incesante interés público en su relación con Affleck, la vida profesional de Jennifer Lopez sigue prosperando. Su capacidad para mantener la concentración y ofrecer actuaciones destacadas subraya su resiliencia y dedicación, y sirve de inspiración para todos.