¿Jennifer Garner está preocupada por Ben Affleck? Esto se dice al respecto

El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado en el centro de los reflectores las últimas semanas, y aunque se les ha visto nuevamente juntos, eso no ha logrado acallar del todo los rumores de crisis. En medio de esta situación, el actor ha contado con el apoyo de su exesposa Jennifer Garner, con quien mantiene una comunicación constante debido a sus hijos en común. Nuevos reportes de prensa han afirmado que la estrella de 13 Going on 30 habría expresado cierta preocupación por su exmarido, a quien supuestamente estaría animando a trabajar en su matrimonio con JLo.

©GettyImages



Ben y JLo ha sido alcanzados por rumores de crisis en su matrimonio.

Garner “está animando a Ben a trabajar en su matrimonio con Jen”, dijo una fuente a Us Weekly. “Ella apoya plenamente su relación y lo único que quiere es que sea feliz”, agregó. Jennifer y Ben estuvieron casados de 2005 a 2015, aunque se divorciaron hasta 2018. Sin embargo, han mantenido una relación cordial y respetuosa, y no es nada raro verlos juntos en eventos relacionados con sus tres hijos: Violet, Fin (antes Seraphine) y Samuel.

Dichos reportes no difieren mucho de lo publicado recientemente por el DailyMail, que también ha señalado que Jennifer buscar el bienestar del padre de sus hijos, y que esa es una de las razones por las que JLo ha depositado su confianza en ella. “JLo ha estado confiando en Jen porque sabe que es una de las únicas personas en el mundo que entendería por lo que está pasando... Ella ha pasado por esto con el mismo hombre y, aunque las circunstancias fueron bastante diferentes, sigue siendo el mismo hombre y ambas lidiaron con algunos de los mismos problemas”, dijo una fuente al tabloide británico.

©GettyImages



Jennifer ha sido un gran apoyo para Ben.

De acuerdo a dicho informante, Garner quiere ayudar a salvar el matrimonio de Ben y JLo, pues valora el “la fuerza estabilizadora que Lopez puede ser en la vida de su exmarido”. De acuerdo con estas versiones, “Jen no quiere que Ben acabe con este matrimonio porque ella realmente se preocupa por JLo. Ella fue a su casa para hablar con él sobre esto y tratar de mantenerlos a los dos juntos”.

“Jen le dijo a JLo varias veces lo valorada que es en las vidas de todos. Ella es una de las únicas mujeres que puede comunicarse con Ben y evitar que caiga en el abismo con su adicción”, agregó el informante, dejando ver la buena relación que hay entre la ex y la actual pareja de Affleck, además de la preocupación de Garner porque su exesposo repita patrones del pasado.

©GettyImages



Según los reportes, Jennifer valora mucho “la fuerza estabilizadora” de JLo.

Jennifer y Ben, ¿juntos en un nuevo proyecto?

Han pasado casi 20 años desde que Jennifer Garner y Ben Affleck fueron flechados mientras trabajaban en Daredevil y aunque muchas cosas han pasado desde entonces, eso no es impedimento para que vuelvan a trabajar juntos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz está en negociaciones para protagonizar Animals, un thriller policial de Netflix en el que Affleck es director y productor, y cuyo elenco estará encabezado por Matt Damon.

Aún no se confirma la participación de Jennifer en este proyecto, pero de llegar a un acuerdo con la producción, el rodaje podría arrancar pronto en Los Ángeles. Anteriormente, los actores ya han compartido créditos, además de Daredevil, trabajaron juntos en el spin-off Elektra, en 2005, y antes de que fueran pareja, estuvieron en Pearl Harbor en 2001.