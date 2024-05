Ben Affleck se refugia en sus tres hijos, en medio de los rumores de su matrimonio con Jennifer Lopez

En medio de los rumores que rodean al matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, el actor de The Flash fue captado durante una salida familiar con sus tres hijos fruto de su anterior relación con Jennifer Garner. La estrella de 51 años fue fotografiado al lado de Violet Anne, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12, en un restaurante en Santa Mónica, California, mientras jugaban a las cartas. Estas imágenes se dan a unos días de que JLo fuera cuestionada a su paso por la Ciudad de México sobre el estatus de su relación con el también guioista.

©GrosbyGroup



Ben Affleck y sus tres hijos (de izq. a der.) Fin, Samuel y Violet

En las fotos, se aprecia a Fin con el pelo teñido de rosa, con un par de shorts, unos sneackers y una sudadera azul marino. En tanto, Samuel lleva unos pantalones a cuadros con una t-shirt estampada, mientras que la mayor de los tres, Violet Anne, luce una mini falda tableada con un suéter estampado de mariposas. En tanto, el también productor luce un look casual con unos jeans, una playera gris y una camisa a cuadros. Los cuatro se mostraron en una actitud relajada y sonriente y después se dirigieron a un restaurante donde disfrutaron de unas bebidas y jugaron a las cartas, mientras intercambiaban una que otra sonrisa entre anécdotas.

©GrosbyGroup



Ben Affleck y sus tres hijos en Santa Mónica, California

El encuentro de Ben con sus hijos se da a unos días de que la mayor de los tres chicos terminara sus estudios de preparatoria. Jennifer Garner, la madre de los muchachos, compartió unas emotivas imágenes en su perfil de Instagram, donde compartió con ilusión que su hija había concluido esta etapa de su formación escolar. “Tell me you have a graduate without telling me you have a graduate. 🎓 (bless our hearts 🥺♥️🤣)”, se lee en el mensaje, que traducido al español dice así: “Dime que tienes un graduado sin decirme que lo tienes. 🎓 (bendigan nuestros corazones 🥺♥️🤣)”. En las fotos que publicó en su perfil, la estrella de cine se percibe con los ojos llorosos conmovida por el gran logro de su hija mayor, quien dentro de poco emprenderá el vuelo y se irá a la universidad.

©@jennifer.garner



Jennifer Garner, conmovida hasta las lágrimas por la graduación de su hija

A pesar de que Ben y Jennifer Garner terminaron su relación en 2018, los actores mantienen una relación cordial por el bien de sus tres hijos. Apenas hace unos días, específicamente el 18 de mayo, la estrella de Si tuviera 30 fue captada mientras visitaba a Ben en la casa que, según el Daily Mail, alquiló por 100 mil dólares mensuales. Los paparazzi la captaron llegando a la residencia en Brentwood en automóvil y tocando el intercomunicador sin bajar del vehículo, llevando un atuendo informal y gafas oscuras. La visita de Jennifer Garner se da en medio de los reportes que indicarían que Ben estaría pasando por una mala racha en su matrimonio, a solo unos meses de celebrar su segundo aniversario de casados.

Si bien ambos se han mantenido al margen de estos reportes, ambos han sido captados llevando, en ocasiones, sus argollas matrimoniales, causando confusión entre sus seguidores acerca de lo que sucede en su relación.