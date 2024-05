Mientras su exesposo, Ben Affleck, ocupa los titulares por los rumores que empañan su actual matrimonio, Jennifer Garner se mantiene enfocada en sus hijos, sobre todo en esta temporada en la que se acercan las graduaciones escolares. El lunes pasado, ‘Jen’ compartió una serie de imágenes en las que se mostró como la madre más orgullosa. De acuerdo con Entertainment Tonight, la actriz acudió a la graduación de preparatoria de su hija mayor, Violet, de 18 años.

©GettyImages



Jennifer Garner con Violet en una cena de estado en la Casa Blanca en diciembre de 2022

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, la estrella de películas como Si tuviera 30 compartió un carrusel de fotos y videos en los que dejó ver su emoción desbordada por la etapa que su hija mayor ha concluido y que da pie a un nuevo capítulo en su vida. “Tell me you have a graduate without telling me you have a graduate. 🎓 (bless our hearts 🥺♥️🤣)”, se lee en el mensaje, que traducido al español dice así: “Dime que tienes un graduado sin decirme que lo tienes. 🎓 (bendigan nuestros corazones 🥺♥️🤣)”.

©@jennifer.garner



Jennifer Garner, conmovida hasta las lágrimas en la graduación de su hija mayor

En las imágenes, se aprecia a una Jennifer Garner conmovida hasta las lágrimas en la ceremonia de graduación de su hija mayor, junto a otros padres de familia. Además de las fotos, Jennifer incluyó un video en el que aparece llorando en un avión y expresando preocupación por la posibilidad de perderse el evento. Por fortuna eso no sucedió y llegó a tiempo par estar al lado de su hija en uno de los días más importantes. “¿Cómo lo haremos?”, dice Garner entre láagrimas, quien además de Violet, tiene a Fin, de 15 años, y Samuel, de 11, con su exmarido Ben Affleck, quien actualmente está inmerso en los rumores de una supuesta crisis de pareja con Jennifer Lopez.

©@jennifer.garner



Jennifer Garner se mostró como la mamá más orgullosa

El apoyo de famosas que son mamás

Varias de sus amigas famosas que también son madres de familia se solidarizaron con ella ante el cúmulo de emociones encontradas por estos días, pues por un lado Violet ha culminado una importante etapa en su vida, pero por otro, está a punto de ‘volar del nido’ e irse a estudiar a la universidad.

Reese Witherspoon, quien es madre de dos chicos, reaccionó a su post con un mensaje de aliento. “Oh cariño... Lo sé. Lo sé. 😢❤️ ¡Has hecho un gran trabajo, mamá! Estaré aquí como apoyo y muchos abrazos”. Por su parte, Gwyneth Paltrow escribió: “Estoy contigo❤️‍🩹”. Mientras que Jenna Dewan aseguró que ella estaría igual si fuera el caso.