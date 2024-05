En medio de rumores de divorcio, Jennifer Lopez cancela su gira de verano ‘This is Me... Live’

Los planes de Jennifer Lopez para el verano acaban de dar un giro inesperado. La cantante recién anunció que su gira This is Me... Live ha sido cancelada, algo que ella misma confirmó a través de su página web, además de un comunicado en el que se muestra muy triste por haberse visto orillada a tomar esta decisión.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”, se puede leer en el mensaje que envió para sus JLovers. “Tengan en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que se los compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima...”, agregó sin dar más detalles de las situaciones que la habrían hecho cancelar la gira que tan emocionada anunciaba desde hace semanas.

Además de ello, compartió la versión oficial de los representantes de Live Nation, empresa que trabajaba de la mano de la artista para iniciar el tour el 26 de junio en Orlando, Florida. “La gira de verano 2024 de Jennifer Lopez por Estados Unidos, ‘THIS IS ME...LIVE’ está cancelada, citando... ‘Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos’”.

Entre rumores de divorcio con Ben Affleck

Sin más explicaciones sobre los motivos para cancelar la gira, las palabras de JLo en su comunicado no hacen más que avivar los rumores de divorcio en los que ella y su esposo, Ben Affleck, han estado sumergidos en semanas recientes luego de casi dos años de casados. Varios medios reportan que la pareja vive separada desde hace tiempo; sin embargo, han querido callar aquellas especulaciones dejándose ver en público como solían hacerlo al principio de su vida como marido y mujer.

A pesar de que la cantante ha sido bastante abierta con los detalles de cómo llegó al altar con el amor de su vida luego de casi 20 años de haberse comprometido por primera vez; no ha querido hacer frente a los rumores sobre su vida personal.

Incluso durante una conferencia de prensa en México, en donde presentó su película Atlas (Netflix), fue sorprendida por la pregunta sobre su supuesto divorcio, pero ‘La Diva del Bronx’ cambió su sonrisa gentil por un semblante más serio y respondió: “You know better than that (¿Sabes? Eres mejor que esto)”, evadiendo el dar detalles actuales de su matrimonio.