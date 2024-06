Grettell Valdez revela cómo se encuentra respecto a la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos años

En 2017, Grettell Valdez fue diagnosticada con cáncer en uno de sus dedos, una enfermedad a la que le hizo frente y que logró superar en dos ocasiones. De hecho, hace dos años, la intérprete se sometió a una cirgúa en la que le fue retirada parte de su huella dactilar y de la uña del dedo afectado, así como a quimioterapias, lo que le ayudó a recuperarse satisfactoriamente. Algo de lo que la intérprete habló en una reciente entrevista, en la que con total apertura reveló cómo se encuentra a un tiempo de haberse sometido a este procedimiento y cómo se encuentra de salud.

©@grettellv



Grettell ha sido muy abierta con el proceso que ha enfrentado

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano, que la actriz habló de el estatus de su estado de salud y sobre lo que sus médicos le han dicho respecto al padecimiento con el que fue diagnosticada en 2017. “(Estoy) muy bien. De hecho, ayer fui con mi doctora a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito, y todo va perfecto”, compartió la actriz con total sinceridad.

Por otro lado, Grettell habló del reciente episodio de salud que enfrentó, el cual causó preocupación entre sus fans, pues algunos creyeron que había sido a causa del problema de su dedo, algo que después aclaró en sus redes sociales, donde tranquilizó a sus segudores al revelar que fue una salmonella lo que la mantuvo bajo revisión médica. “Es que hay virus por todos lados y también creo que, de repente, cuando estás tanto tiempo trabajando seis meses, se afloja el cuerpo y sale todo”, compartió. “Me espanté porque tenía que grabar, o sea, me pararon a los dos días con tanto medicamento, yo llegué así como de ‘ok’”, admitió.

©@grettell



La intérprete se sometió a un proceso médico para hacer frente a su diagnóstico

Recuerda cómo comenzó la pesadilla

En noviembre de 2022, Grettell Valdez compartió, en el programa Pinky Promise, cuáles fueron las primeras señales que le indicaron que algo estaba mal con su salud: “Se me hacían llaguitas y cuando se me mojaba el dedo me dolía. Fui con un dermatólogo, lo tratamos como mezquino, no se me quitó, como verruga, no, no es verruga. Pasan dos años o más y un amigo me manda con un dermatólogo y me dice: ‘Te voy a hacer una biopsia’, hacen la biopsia y resulta que era cáncer, de ahí me manda con un oncólogo, me acuerdo que me acompañó Victoria Ruffo a quien quiero como una madre”.

En aquella ocasión, el panorama fue muy alarmante; sin embargo, tras una segunda opinión se sintió más tranquila: “Vamos con mi cirujano y me dice: ‘No vas a perder el dedo, no te vamos a hacer injerto, tranquila’”.