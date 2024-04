Grettell Valdez alarma a sus fans tras confirmar que atraviesa por un problema de salud

En días pasados, Grettell Valdez encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar una historia en redes sociales para comunicar que se encontraba enferma. Sin dar más detalles de lo sucedido, mostró el tratamiento intravenoso que recibía, asegurando sentirse mal por un virus. Tras dar a conocer la situación, la actriz tomó la decisión de despejar las dudas, revelando el diagnóstico médico, cercana a sus seguidores como suele ser y enteramente agradecida por las muestras de apoyo. De mejores ánimos, la intérprete comunicó cómo se encuentra mientras recibe las atenciones de sus seres queridos, siempre pendientes de ella como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

©@grettellv



Grettell explicó a sus fans que fue disgnosticada con salmonela.

¿Qué problema de salud tiene Grettell Valdez?

Grettell tomó la decisión de romper el silencio sobre lo que le ocurre, por lo que grabó un video desde su cama para explicar con mayor profundidad a quienes no han dejado de escribirle para desearle pronta recuperación. “¿Saben lo que más odio en la vida? enfermarme. No saben el fin de semana que pasé, confirmado, salmonela. Con los estudios que me hicieron tuve que acelerar el proceso vía intravenosa, no podía moverme no podía ni siquiera llegar al hospital entonces tuvo que venir mi doctor, Coronel…”, dijo frente a la cámara de su teléfono celular.

La actriz, que se encuentra en medio de las grabaciones de la producción titulada Juana, La Virgen, agradeció a sus más cercanos por no apartarse de su lado. “La mamá de mi hermana Rubí fue la que me atendió, estuvo aquí, es médica, es la que estuvo poniéndome todos los medicamentos y nada, me choca enfermarme. Pero bueno, todo esto para poder llegar a grabar y que ustedes disfruten Juana, La virgen…”, dijo en el clip de tan solo unos segundos, el cual llamó la atención de los usuarios pendientes de lo que ocurre en la vida de la actriz.

©@grettellv



Grettell explicó que le han suministrado tratamiento vía intravenosa para poder estar mejor y acelerar el proceso.

Grettell agradece el apoyo

Lejos de los malestares sufridos por la salmonela, Grettell agradeció a quienes se han mostrado atentos con ella y preocupados por su salud. La actriz afirma haberse sentido con la responsabilidad de grabar estas historias, pues además ha recibido muchos mensajes de cariño y buenos deseos. Gracias por sus mensajes y por su amor, perdón que no puedo contestar a todo. Y gracias por todos sus mensajes, les juro que me encantaría contestar a cada uno de ustedes, pero no puedo, por eso quise hacer este vídeo, los amo, les mando muchos besos y bueno, ya les puse aquí un poquito de cómo estoy, pero estoy ahorita mejor que nunca…”, expresó.

©@grettellv



Grettell está lista para volver a las grabaciones de ‘Juana, La Virgen’.

El fin de semana pasado, Grettell alarmó a sus seguidores al mostrar un clip en el que se observaba la aplicación de un tratamiento intravenoso. En esa publicación, la estrella de teatro y de telenovelas también agregó una frase para explicar cómo se sentía. “Este virus me está matando”, escribió. Por ahora, Grettell se muestra optimista para retomar sus actividades, procurando el contacto con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, que han estado muy pendientes de lo que ocurre con la salud de la actriz.