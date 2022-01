Para evitar el cáncer, Grettell Valdez se someterá a la amputación de una parte de su dedo

Grettell Valdez no tuvo un buen inicio de año. La actriz compartió que enfrenta un problema de salud y para que este no se complique más, ingresará al quirófano. En entrevista con el matutino Hoy, la actriz de telenovelas reveló que en 2018 le fue diagnosticado cáncer en el dedo pulgar, pero que gracias a una cirugía se erradicó la enfermedad. Casi cuatro años después, su doctor detectó de nuevo la presencia de una anomalía en el pulgar de la actriz, y para evitar que se convierta en cáncer, se ha tomado la decisión de cortar parte del dedo.

“Hace como más de 4 años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron, ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar (a hacer una biopsia)’”, explicó la actriz. “Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”.

La artista de telenovelas como Médicos, línea de vida explicó exactamente qué es lo que tiene en su pulgar: “Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta en cáncer”. Agregó que, para prevenir que el virus evolucione en un cáncer, se someterá a parte de la amputación de su pulgar. “Sí me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”.