Alfonso Herrera y su valioso consejo a la nueva generación de ‘Rebelde’

Netflix anunció hace unos días el estreno de la nueva versión de Rebelde, y los fans que siguieron la historia hace más de 16 años no podrían estar más emocionados. Incluso, los propios actores que dieron vida a la producción mexicana reaccionaron al estreno, como Alfonso Herrera, quien en la ficicón que lo llevó a la fama mundial dio vida a Miguel Arango.

©GettyImages



Alfondo Herrera dejó ver que las condiciones laborales en Rebelde no los beneficieron

El actor de 38 años no solo mostró su entusiasmo por el estreno, sino que le dio un valioso consejo a los nuevos chicos que actuarán en la serie... y no nos referimos a un consejo de tipo actoral, sino más bien como de corte legal y económico. En su perfil de Twitter, el actor de The Exorcist escribió lo siguiente: “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”.

¡Todo el éxito del mundo!

Consejo, revisen bien sus contratos 😉 https://t.co/lZ3Myw3siT — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 9, 2022

¿Cuánto ganaban los chicos de RBD?

Ese valioso consejo viene a unos días de que Dulce María, compañera de Alfonso dentro de la agrupación, revelara que no les pagaban lo suficiente. A pesar de que RBD fue una de las telenovelas juveniles con mayor éxito y que el grupo de Rebelde marcara toda una época, a los chicos no les pagaban bien, y lo peor, no eran los mismos salarios.

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que los sueldos que recibieron como cantantes no se compara con todo lo que se generó. Pero ellos, al ser tan jóvenes, no lo dimensionaron. En el último año del proyecto musical, decidieron alzar la voz y exigir un trato justo. “Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito”, contó la también actriz.

“Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó Dulce.